Venerdì 24 maggio in Triennale a Milano in occasione del secondo sciopero mondiale per il clima si tiene un evento che coinvolge i rappresentanti milanesi di Fridays For Future

Il 24 maggio, in occasione del secondo Sciopero Mondiale per il clima alle ore 21.00 nel giardino di Triennale, i ragazzi e le ragazze di Fridays for Future Milano presenteranno le istanze del movimento e interpelleranno alcune personalità del mondo della cultura, dei media e delle aziende su strategie e prospettive sul futuro del Pianeta. L’evento è organizzato da Triennale Milano e LifeGate.

L’iniziativa, aperta al pubblico e a ingresso gratuito, rappresenta un primo passo per facilitare un dialogo tra le giovani generazioni e importanti realtà della società contemporanea che possono farsi promotrici di un reale cambiamento sulle questioni ambientali. I relatori confermati sono: Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, La Pina, conduttrice radiofonica e televisiva, Marco Pedroni, Presidente di Coop Italia. L’incontro verrà moderato da Simone Molteni, Direttore Scientifico di LifeGate, scelto dai ragazzi come figura di riferimento nell’ambito della sostenibilità. A conclusione della serata, a partire dalle ore 22.30, in programma il dj set Discoteca Paradiso.

“Triennale Milano è stata da subito attenta alle istanze degli studenti di Fridays For Future e tutti i venerdì si è aperta gratuitamente a loro permettendo di approfondire temi e contenuti della XXII Esposizione Internazionale Broken Nature, che analizza il rapporto tra esseri umani e ambiente - afferma Stefano Boeri, Presidente di Triennale - . Per noi è fondamentale che questi ragazzi e ragazze considerino Triennale come il palco ideale da cui possano trasmettere le loro idee. L’incontro del 24 maggio rappresenta una importante occasione per amplificare le loro voci e aiutarli a raggiungere una vasta platea di istituzioni, addetti ai lavori, esperti per nutrire e alimentare sempre di più lo scambio e il dibattito sui temi del cambiamento climatico”.

“Abbiamo iniziato da mesi un dialogo con il movimento Fridays For Future, che ha avuto il merito di riportare le questioni climatiche in prima pagina. Ora è molto importante che questa presa di consapevolezza si traduca in azioni concrete - commenta Simone Molteni, Direttore Scientifico di LifeGate - . L’incontro in Triennale è la prima occasione per passare dalla pura protesta a una fase costruttiva. LifeGate, che da vent’anni collabora con le aziende per affiancarle nei loro percorsi di sostenibilità, avrà il ruolo di mediatore culturale tra il mondo produttivo, le istituzioni e il movimento. Le aziende hanno un’opportunità di dimostrare che possono essere veri agenti di cambiamento e noi possiamo aiutarle a raccogliere questa sfida”.