Su www.andiamoinbici.it il calendario di escursioni e gite sulle due ruote di FIAB spaziano dal mare alla montagna fino alle capitali europee, lungo selezionati itinerari

Il trend del turismo sostenibile, per di ama le vacanze in modalità slow con formule di viaggio rispettose dei territori e dell’ambiente, è in costante crescita. Il 2019, poi, è l’anno dedicato al Turismo Lento, scenario nel quale ben si inseriscono le proposte dei BiciViaggi FIAB.

La Federazione Italiana Amici della Bicicletta promuove da anni il cicloturismo in Italia e all’estero: viaggiare in bicicletta permette di assaporare il paesaggio che muta lentamente, immergersi nei suoni e nei profumi della natura, osservare da nuove angolazioni le città con i loro patrimoni artistici e architettonici, entrare in contatto diretto con le tradizioni locali.

Il calendario di escursioni e gite del 2019, che si può consultare su www.andiamoinbici.it , propone anche i BiciViaggi FIAB, vere e proprie vacanze in bicicletta messe a punto con l’organizzazione tecnica di un tour operator (Caliba Viaggi o Travel Top Team).

Di durata diversa, i BiciViaggi FIAB per il 2019 (www.biciviaggi.it ) spaziano dal mare alla montagna fino alle capitali europee, lungo selezionati itinerari, dai grandi classici del cicloturismo come il Cammino di Santiago o l’Olanda, a vere e proprie eccellenze italiane come la Sardegna lungo la costa occidentale, fino a proposte alternative quale la combinazione bici+barca scoperta delle isole della Dalmazia.