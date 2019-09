Uno studio dell'Economist incorona la capitale austriaca e colloca nella top 10 tre città canadesi, tre australiane e due giapponesi. Non ci sono città italiane tra le migliori

Vienna si conferma per il secondo anno consecutivo la città più vivibile del mondo. È quanto emerge dall’indice annuale stilato dall'Economist. Nella classifica di 140 città sulla base di 30 fattori raggruppati in cinque categorie - stabilità, assistenza sanitaria, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture - a fare bella figura sono soprattutto Canada, Australia e Giappone, che piazzano sette dei dieci migliori. Per l’Europa, oltre a Vienna che segna un 99,1 su 100, sfiorando dunque il punteggio massimo, c’è anche Copenhagen. Al secondo posto c’è Melbourne (98,4), seguita da Sydney, Osaka, Calgary, Vancouver, Toronto, Tokio, Copenhagen e Adelaide. Nessuna città italiana compare fra le migliori.

Tassi di criminalità elevati e infrastrutture sotto pressione fanno scivolare in classifica alcune grandi metropoli come Londra, New York e Parigi, nonostante i loro pregi culturali e gastronomici. Complessivamente, 27 città sono diventate più vivibili secondo i calcoli dell'Eiu, mentre 15 hanno visto peggiorare i loro punteggi. Il più grande miglioramento è quello di San Juan, la capitale di Puerto Rico, che ha scalato venti posti raggiungendo il 69esimo posto, soprattutto - si legge sull'Economist on line - grazie agli investimenti in sanità e infrastrutture dopo la devastazione provocata dagli uragani Irma e Maria nel 2017.

Sydney, l'unica città che è migliorata all’interno di quelle in top ten, è salita di due posizioni grazie a un miglioramento del punteggio in campo ambientale. La città australiana sta lavorando per combattere gli impatti dei cambiamenti climatici, delineati nella sua strategia "Sustainable Sydney 2030".