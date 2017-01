Pubblicato in Italia il secondo volume di Mark Boyle, fondatore della Freeconomy Community: prima di scrivere ha vissuto per due anni felicemente in bolletta

Come eliminare il denaro da ogni ambito della nostra vita: per qualcuno è una prospettiva terrificante ma probabilmente, di questi tempi, è il sogno di molti. Ora Mark Boyle, economista (ex-economista, per la verità) irlandese ci prende per mano e ci spiega come farlo in ogni ambito: casa e arredamento, alimentazione e cucina, salute e igiene personale, istruzione e tecnologia, trasporti e viaggi, tempo libero, riscaldamento ed energia.

Il testo sacro si intitola “Vivere senza soldi. Manifesto per un’economia della condivisione e del dono”, ed esce in Italia per i tipi di Edizioni Sonda. Un progetto forse utopico, ma che offre spunti interessanti anche a livello di mera riflessione. L’autore, laureato in economia, ha impegnato gran parte della carriera professionale nella gestione di aziende nel settore dell’alimentazione biologica e ha collaborato con il quotidiano inglese “The Guardian”. Fortemente influenzato dalla figura e dal pensiero del Mahatma Gandhi, ha in seguito vissuto completamente “al verde” per due anni e mezzo, esperienza da cui è nato il suo primo libro.

È fondatore di Freeconomy, un modello alternativo di economia costituito da gruppi locali distribuiti in 160 Paesi diversi. Boyle non solo “smonta” brillantemente l’attuale sistema economico basato sul denaro e sulla finanza, ma soprattutto ci spiega che un’esistenza in cui non ce n’è traccia può essere liberatoria, genuina e praticabile.

La sua riflessione parte dall’analisi della realtà finanziaria, sociale e culturale del mondo contemporaneo, attinge alla propria esperienza personale e sfocia nel rivoluzionario concetto di “economia del dono”, basato sulla condivisione di tempo, competenze e abilità tra i membri della comunità.