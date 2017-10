Secondo il rapporto “Reviving the Economy of the Mediterranean Sea: Actions for a sustainable future”, la ricchezza è però in calo

Il “valore natura” del Mediterraneo, con i suoi 46.000 km di costa, è di almeno 5.600 miliardi di dollari, capace di generare annualmente un'economia pari a 450 miliardi di dollari e di sostenere circa 150 milioni di persone che vivono lungo le sponde del bacino.

Sono solo alcuni dei dati rivelati dal report "Reviving the Economy of the Mediterranean Sea: Actions for a sustainable future" , prodotto dal Wwf e lanciato nei giorni scorsi in vista del prossimo summit "Our Ocean" ospitato dall'Unione europea a Malta all'inizio di ottobre.



Pur coprendo appena l'1% della superficie degli oceani del mondo, il Mediterraneo è capace di fornire il 20% del Prodotto Marino Mondiale Lordo, la cui produzione economica è stimata ad almeno 24mila milioni di dollari. Se fosse un'economia a se stante, quella del Mediterraneo sarebbe la quinta della regione, dopo Francia, Italia, Spagna e Turchia, capace di generare circa quanto l'economia annuale di Algeria, Grecia e Marocco messe insieme.



Il rapporto rileva che “molti asset principali nel Mar Mediterraneo stanno diminuendo a causa dello sfruttamento non sostenibile e che l'utilizzo di tali risorse si sta accelerando. La relazione si concentra sul settore della pesca e sull'industria del turismo, in rapida crescita, e dimostra che la salute del Mar Mediterraneo è in una fase di svolta. Questa nuova analisi sostiene ancora più l'importanza della conservazione come una delle maggiori priorità per i leader mediterranei”.

Il valore di 5.600 miliardi di dollari del Mediterraneo si basa su risorse quali le coste produttive, gli stock ittici e la pesca e le fanerogame marine (piante marine come la posidonia) che, ad esempio, garantiscono il sequestro di carbonio, fondamentale per gli equilibri del clima sul pianeta.