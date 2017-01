Il riconoscimento, che valorizza i prodotti più innovativi del packaging italiano, premia non solo la materialità dell’imballaggio, ma anche gli aspetti immateriali

More Than Pasta, Tuttotuo, Mostarda Spray, Gluten e Appetitoso sono gli imballaggi dei prodotti vincitori della seconda edizione del premio ADI Packaging Design Award. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo nel corso della tredicesima edizione di MARCA Private Label Conference and Exhibition.

La seconda edizione del premio ADI Packaging Design Award, che valorizza i prodotti più innovativi del packaging italiano, ha voluto premiare non solo la materialità dell’imballaggio, ma anche gli aspetti immateriali riguardanti il processo produttivo, quello industriale e quello estetico, facendo dell’innovazione e della ricerca i fili conduttori della selezione. Una commissione di esperti, formata da Anna Tortoroglio (Art Director, docente incaricata packaging presso Accademia di Belle Arti di Bologna), Fabio Bignardi (Direttore creativo, fondatore di DOC Design) e Carlo Branzaglia (presidente di ADI Emilia-Romagna) ha analizzato i prodotti esposti e ne ha selezionati quattro – i migliori nell'unire packaging e innovazione – , oltre a un prodotto reputato meritorio di una Menzione speciale.

Ecco gli imballaggi premiati, con le motivazione della scelta:

More Than Pasta, produttore Pedon - Un progetto di sostenibilità circolare, che coinvolge il contenuto, il contenitore e le comunità che li producono;

Tuttotuo, produttore Topan - Un kit alimentare destinato all'internazionalizzazione, che collega valori nutrizionali e tradizioni regionali;

Mostarda Spray, produttore Compagnia Alimentare Italiana - Sviuppo di una tecnologia innovativa, sostenibile ed economica, per la vaporizzazione di liquidi alimentari densi;

Gluten, produttore Cremona Italia - Impacchettamento da forno dotato di elevate performance, alta facilità d'uso e grande duttilità.

Menzione speciale Apetitoso, produttore Cefa Onlus - Progetto sociale dalle molteplici ricadute, che nasce da sinergie con paesi in via di sviluppo, verso i quali genera successivamente investimenti produttivi. Tutti i prodotti saranno candidati alla selezione per l’ADI Design Index 2017.