L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha valutato i rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'aggiunta intenzionale di microplastiche e ha concluso che una limitazione a livello europeo sarebbe giustificata. La relazione copre diversi settori, dall'industria cosmetica, all'agricoltura, all'edilizia e passa in rassegna i dati scientifici disponibili sui potenziali pericoli derivanti dalle microplastiche, identificando gli usi e le emissioni di queste ultime, valutandone i rischi.



“C'è bisogno di una stretta collaborazione con l'industria per ottenere una vera economia della plastica circolare”, dice il commissario Ue all'industria Elzbieta Bienkowska commentando l'indagine dell'Echa, "primo passo essenziale" perché l'Ue introduca restrizioni a questo tipo di inquinanti. L'analisi dell'Echa è infatti l'inizio di un processo che si svilupperà nell'ambito del regolamento Ue sui chimici (cosiddetto Reach) per arrivare a limitare l'uso di queste componenti. La proposta di regolamento sarà pubblicata per la consultazione l'estate prossima, con un voto da parte del comitato Reach non prima del 2020.



"Allo stato attuale - spiegano dall'alleanza di Ong ReThink plastic - il progetto di legge si limita ai prodotti per la pulizia realizzati da imprese che si sono già impegnate a smettere di usare la microplastica. Per altri settori ci vorranno dai 2 ai 6 anni, ma ci impegneremo a fondo per rafforzare questa proposta".