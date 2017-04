La società ha deciso di sviluppare una catena di fornitura “chiusa” i cui prodotti sono costruiti con materia prima seconda

Apple ha lanciato la sfida di porre fine alla propria dipendenza dall'estrazione mineraria per l'approvvigionamento dei materiali, sviluppando una catena di fornitura 'chiusa' in cui i prodotti siano costruiti solo con risorse rinnovabili o materiali riciclati. Lo scrive la società in un comunicato, presentando il suo “Report sulla Responsabilità Ambientale 2017".

Nel 2016, il 96% dell'elettricità utilizzata per le sedi a livello mondiale derivava da fonti di energia rinnovabile, riducendo le emissioni di CO2 di quasi 585.000 tonnellate - si legge nella nota -. “Siamo già al 100% rinnovabili in 24 nazioni. Oggi abbiamo 7 importanti fornitori che si sono impegnati a gestire, entro la fine del prossimo anno, tutta la loro produzione legata ad Apple con energia rinnovabile".

"Attraverso la nostra partnership con il WWF, quasi 130 ettari di foresta in Cina sono stati proposti per la certificazione 'Forest Stewardship Council' (FSC) - prosegue Apple -. Proteggiamo e creiamo una foresta 'funzionale' per coprire il nostro uso di carta da imballaggio".

"Stiamo portando avanti tecniche innovative di riciclo, come Liam, la nostra linea di robot di disassemblaggio, in modo da poter utilizzare al meglio i materiali recuperati nei nuovi prodotti - prosegue il comunicato -. Abbiamo già iniziato a utilizzare l'alluminio rigenerato. Per lo stagno vi è un'offerta sul mercato di stagno riciclato che soddisfa i nostri standard di qualità". "Per ogni 100.000 dispositivi iPhone 6, Liam ha il potenziale per recuperare i seguenti materiali - conclude la nota -: Alluminio (1900 kg), Rame (800 kg), Oro (0.3 kg), Metalli del gruppo Platinum (0.4 kg), Argento (7 kg), Stagno (55 kg), Elementi rari della terra (24 kg), Cobalto (550 kg), Tungsteno (3,5 kg), Tantalo (2,5 kg)".

Il commento di Greenpeace - “L’impegno di Apple è molto ambizioso e conferma l’urgenza con cui un intero settore deve ridurre il consumo di risorse e la produzione di rifiuti elettronici che stanno generando un grave impatto ambientale sul nostro pianeta. L’utilizzo di materiali riciclati nella produzione avrà delle importanti ricadute positive, riducendo la richiesta di metalli rari e altre risorse preziose” dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia.