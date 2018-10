Oltre agli Stati Generali della Green Economy, Conai presenta il report di sostenibilità, Comieco ha tre appuntamenti, Corepla premia le idee e Ricrea e Cial parlano di imballaggi metallici

Si apre la prossima settimana Ecomondo, la fiera internazionale di Rimini dedicata alla sostenibilità e al mondo del riciclo, con il consueto appuntamento con gli Stati Generali della Green Economy 2018 il 6 e 7 novembre, dedicati, quest’anno, al tema Green economy e nuova occupazione per il rilancio dell’Italia. L’iniziativa, appuntamento di riferimento della green economy in Italia, è organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 66 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione europea.



Nel pomeriggio del 6 novembre si svolgeranno le 4 sessioni tematiche di approfondimento e consultazione, tra cui: “Le nuove direttive europee rifiuti e circular economy: indicazioni per il recepimento”, in collaborazione con il Circular Economy Network. Gli Stati Generali proseguiranno la mattina del 7 novembre, con la sessione plenaria internazionale dedicata al tema: “Il ruolo delle imprese nella transizione alla green economy: i trend mondiali”, che vedrà la partecipazione di Davide Crippa, Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico, oltre a quella di autorevoli relatori istituzionali e del mondo delle imprese nazionali e internazionali.



Sempre il 7 novembre, alle ore 14,30, verrà invece presentato il nuovo Report di Sostenibilità di CONAI presso lo spazio agorà dello stand CONAI (Padiglione B1 – Stand 066), dove si terrà l’incontro su “Gli imballaggi nell’economia circolare”, con la presentazione della nuova edizione del Rapporto di Sostenibilità del Consorzio. Interverranno Fabio Iraldo, Professore ordinario di management della Scuola Sant’Anna di Pisa; Laura Badalucco, Coordinatore Master in design per economia circolare dell’università IUAV di Venezia; Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile; Giorgio Quagliuolo, Presidente CONAI.



Tre gli appuntamenti da segnalare per Comieco, "Soluzioni smart ed innovative per ridurre lo spreco di packaging e aumentare la competitività nel settore agroalimentare", il 6 novembre alle ore 14.30 nella Sala Biobased Industry, il workshop End Of Waste, il 7 novembre alle ore 16.30, al Pad. B1, nello Stand Conai – Agorà e il Convegno "Le nuove vie della seta: da raccolta differenziata a integrazione sociale", l’8 novembre alle ore 11.00 - Pad. B1- Stand Conai - Agorà.



L’8 Novembre (ore 10.30 Sala Noce, Padiglione A6) Corepla premierà 4 proposte innovative selezionate tra le tante pervenute alla piattaforma Corepla call dedicata alla raccolta di idee... "Alla ricerca della plastica perduta": una Call for Ideas di creatività e intelligenze per la miglior gestione degli imballaggi in plastica, dalla progettazione al loro fine vita, attraverso nuove modalità di riciclo e nuove applicazioni per il materiale riciclato.



Da ricordare anche Anfima che, in collaborazione con Ricrea e CiAl, organizza l’8 novembre (ore 14, Sala Acero) il Convegno “Imballaggi metallici, campioni di economia circolare”, al quale interverranno tra gli altri il presidente di Ricrea Domenico Rinaldini e il direttore generale CiAl Gino Schiona.