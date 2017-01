I fondi sono utilizzati per l’acquisto di attrezzature. Supportati nel tempo oltre 270 Comuni, pari a più di 3 milioni di abitanti

Comieco, in accordo con Anci, mette a disposizione un milione di euro per finanziare a fondo perduto e con obiettivi di raccolta vincolanti tutti i Comuni che presentano risultati non soddisfacenti nella raccolta differenziata di carta e cartone, ma con potenzialità di crescita.

Il bando Comieco-Anci, giunto alla sua quarta edizione, è destinato all’acquisto di attrezzature necessarie allo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone.

Nelle precedenti tre edizioni i Comuni beneficiari sono stati più di 270, con un bacino di utenza superiore a 3 milioni di abitanti; l’80% degli interventi ha riguardato realtà del Sud Italia.

La soglia di accesso al bando di quest’anno è di 35 kg/abitante. Nel 2013 l’asticella era stata posta a 22 kg per abitante e progressivamente alzata nelle due successive edizioni: effetto di un generale miglioramento dei livelli di raccolta, in particolare al Sud dove in quattro anni la raccolta è cresciuta del 30%.

Tra i casi virtuosi il Comune di Amantea (CS), che ha visto crescere la propria raccolta differenziata di carta e cartone di oltre l’80%, il Comune di Sarno (SA), che ha utilizzato le risorse a disposizione per passare alla raccolta mono-materiale di carta e cartone e l’Aro Santa Margherita Belice e Montevago (AG), che ha raggiunto un livello di raccolta pro capite di quasi 40 kg/ab.

“I risultati relativi alla raccolta differenziata di carta e cartone in Italia sono positivi: si registra un progressivo miglioramento, in particolare al Sud, con una raccolta annua di oltre 3 milioni di tonnellate di carta e cartone e un dato pro capite nazionale di 51,5 kg/ab” dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Stimiamo che ogni anno sul territorio italiano possano essere ancora intercettate oltre 900mila tonnellate di carta e cartone. Finanziamenti come quelli del Bando Anci Comieco sono contributi straordinari, che puntano a sfruttare questo potenziale ottenendo migliori risultati di raccolta sia in quantità che in qualità: queste risorse si aggiungono ai corrispettivi già erogati da Comieco ai Comuni convenzionati che, nel solo 2015, hanno superato i 98 milioni di euro”.

Le domande di partecipazione dei Comuni interessati dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2017.