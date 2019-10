L'iniziativa promossa da Corepla ha coinvolto sei comuni pugliesi e circa 10.000 persone

Si è svolta la cerimonia di premiazione di "Keep plastic e salva il mare", la sfida a "colpi di plastica" tenutasi dal 22 luglio al 18 agosto tra i Comuni di Molfetta, Barletta, Manfredonia, Brindisi, Castellaneta e Santa Cesarea.



Quattro settimane di gara a disposizione dei Comuni per registrare il maggiore incremento percentuale di raccolta degli imballaggi in plastica rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e aggiudicarsi così un set di arredo urbano in plastica riciclata.



L'iniziativa, promossa da Corepla, Regione Puglia e Ager, ha coinvolto circa 10.000 persone tra residenti e turisti grazie a un'ampia offerta di attività di edutainment: flash mob lungo le principali spiagge, serate con musica e attività ispirate al tema del riciclo, canzoni, balli, cruciverboni, gioco dell'oca e fotografie in stile Instagram. Il progetto, coordinato da 42 educatori pugliesi, ha fornito ai cittadini le informazioni sulla corretta raccolta differenziata allo scopo di prevenire la dispersione dei rifiuti nel mare e nell'ambiente.



Il podio - È il Comune di Barletta a vincere la prima edizione di "Keep plastic e salva il mare". Con +10,5% di imballaggi in plastica raccolti, conquista il primo posto e si aggiudica un set urbano composto da 3 panchine, 2 fioriere e 2 cestini, rigorosamente in plastica riciclata. Medaglia d'argento al Comune di Santa Cesarea Terme e di bronzo al Comune di Molfetta che, rispettivamente, incrementano la propria raccolta del 7,8% e del 4,1%.



"Il successo dell'iniziativa ‘Keep plastic e salva il mare’ - sottolinea il Presidente di Corepla Antonello Ciotti - dimostra ancora una volta che quando il senso civico dei Cittadini incontra l'impegno delle Istituzioni, si ottengono risultati importanti. L'economia circolare ha bisogno di azioni concrete, di gesti quotidiani che permettano di trasformare un potenziale problema per l'ambiente in nuove opportunità per la collettività. Oggi il premio va alla Città di Barletta, ma il nostro grazie è per tutta la Regione Puglia che ha saputo promuovere il proprio territorio anche investendo in termini di sostenibilità ambientale, una scelta vincente per il turismo e un grande volano per l'economia del Paese".