La premiazione è avvenuta nell’ambito dei “Talks on Tomorrow”, evento organizzato da H-Farm e Repubblica in collaborazione con Istituto Italiano Imballaggio e Conai

Barilla, Ferrero, Coop e Nonno Nanni sono solo alcuni dei vincitori del contest Best Packaging 2019, nel corso dell’evento “Imballaggio del futuro e sostenibilità ambientale - BEST PACKAGING 2019” organizzato da H-FARM e Repubblica in collaborazione con Conai e Istituto Italiano Imballaggio. Best Packaging è un contest che premia le migliori soluzioni di imballaggio immesse nel mercato negli ultimi due anni. L’edizione 2019 ha visto in gara 23 soluzioni di packaging tecnologicamente avanzate, caratterizzate da approfonditi studi di eco-design e di innovazione, sia in termini di materiali, che di tecnologie e progettazione. Il contest è promosso da Istituto Italiano Imballaggio in collaborazione con Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi).

“Siamo orgogliosi di premiare le best practice italiane nel settore degli imballaggi per ecosostenibilità e innovazione, un’iniziativa che portiamo avanti ormai da molti anni e che realizziamo in collaborazione con il Consorzio Nazionale Imballaggi” ha dichiarato Anna Paola Cavanna, Presidente di Istituto Italiano Imballaggio. “Oltre a questo contest, l’Istituto si sta impegnando per sensibilizzare ancora di più i propri stakeholder sul tema della ecocompatibilità del packaging: in questo senso, stiamo lavorando per stilare un documento di linee guida per l’imballaggio sostenibile, che sarà prossimamente a disposizione di tutte le aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi”.

“è importante valorizzare gli sforzi di ricerca e sviluppo fatti delle aziende che puntano a migliorare la sostenibilità dei loro imballaggi” ha dichiarato Giorgio Quagliuolo, Presidente di CONAI. “Fare prevenzione significa adottare interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, che incidono non solo sulla quantità delle materie utilizzate, ma anche sui processi di produzione, di utilizzo e di fine vita, considerando così l’intero ciclo di vita dell’imballaggio stesso”. La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano presso la Fondazione Feltrinelli, nell’ambito dei Talks on Tomorrow, format di Repubblica e H-FARM, pensato per raccontare al pubblico tematiche di grande attualità legate a innovazione, trasformazione digitale e rapporto tra tecnologia e società. L’appuntamento, sul tema del packaging sostenibile, ha visto gli interventi di Anna Paola Cavanna, Presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio, e Giorgio Quagliuolo, Presidente Conai, intervistati da Luca Fraioli, giornalista di Repubblica.

Il premio, l’Oscar dell’Imballaggio, è stato attribuito a soluzioni di imballaggio che si sono distinte per l’ambiente, per il quality design e per la progettazione complessiva. Le soluzioni di imballaggio premiate per l’ecosostenibilità hanno visto la messa in atto delle principali leve di prevenzione Conai, in particolare il risparmio di materia prima, l’utilizzo di materiale riciclato, la facilitazione delle attività di riciclo, l’ottimizzazione della logistica, la semplificazione del sistema imballo e l’ottimizzazione dei processi produttivi.

Le soluzioni premiate con l’Oscar dell’imballaggio 2019 sono:

Premio per l’ambiente: Eco Sacco Barriera, Adercarta e Cartiera Emolli - Tra i plus individuati la semplificazione della raccolta differenziata, dove anche il sacchetto contaminato dal cibo può essere raccolto nell’umido, la facilitazione della gestione, l’ottimizzazione nella fase di trasporto e il risparmio di materia prima; Vaschetta con coperchio per ortofrutta, Coop Italia - Prodotta con oltre l’80% di PET da post consumo, rappresenta la chiusura del cerchio del riciclo. Interessante sotto il profilo dei grandi numeri coinvolti; Confezione monomateriale per caffè, Goglio - L’innovativa composizione del multilayer è monomateriale, con effetto barriera e valvola integrata per la degasazione. La confezione, inoltre, prevede un risparmio di materia prima con ricadute positive sulla logistica; Confezione biodegradabile e compostabile per stracchino, Nonno Nanni - Facilita l’operazione di raccolta differenziata, permettendo di raccogliere tutte le componenti del contenitore (vaschetta e flow pack) nella frazione dell’umido; Progetto Green Box, Parmalat e Tetra Pak - Progetto di economia circolare, che utilizza lo sfrido di lavorazione del contenitore primario per la produzione dell’imballo secondario, riducendo drasticamente lo spreco di materia prima.

Premio per il quality design: Estathè glass bottle, Ferrero - Il bicchierino iconico in PET di Estathè è stato attualizzato e riprogettato, passando a una bottiglietta in vetro, con tappo pull off, mantenendo inalterato il decoro caratteristico del contenitore storico.

Premio overall: Nuova cassa-espositore per biscotti, Barilla - Assomma diversi aspetti, tra cui l’ottimizzazione di forma e materiali, il redesign strutturale e il servizio all’operatore.