Tante le realtà premiate, dal Nord al Sud del Paese, con le migliori performance di raccolta quantitative e qualitative nel 2016

Cial, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo dell’Alluminio, ha assegnato il Premio Resa, che individua i Comuni e le società di gestione dei rifiuti con le migliori performance quantitative e qualitative di raccolta differenziata dell’alluminio nel 2016.

Si tratta di un incentivo economico per incoraggiare, su tutto il territorio nazionale, modelli di raccolta differenziata intensivi e in grado di valorizzare le piene potenzialità dei singoli bacini.

Grazie a questo premio, verranno corrisposti circa 280mila euro; un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello già previsto dall’Accordo Quadro Anci-Conai, di cui il 57% nei confronti di Comuni e operatori di raccolta del Nord Italia, il 36% nei confronti di soggetti del Sud Italia e il 7% verso Comuni del Centro.

Ad aggiudicarsi il “Premio Resa” di CIAL relativo al 2016 sono stati in tutto 46 soggetti. Tra questi viene segnalata in Lombardia, A2a con gli ottimi risultati di raccolta di Brescia e Bergamo, Amsa (A2a) per il capoluogo di Milano e la Acsa di Cornaredo. Da segnalare anche i buoni risultati di Como, del Comune di Monza e di Opera, in provincia di Milano.

Rimanendo sempre nel Nord-Italia, in Veneto, citiamo invece l’Unione Montana Agordina, che riunisce 16 Comuni della provincia di Belluno, fra i quali il capofila Agordo e le società Etra e Serit con i loro Comuni maggiori, rispettivamente Bassano del Grappa e Villafranca di Verona.

Altro esempio virtuoso da segnalare l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, in Friuli, che riunisce 28 Comuni della provincia di Udine.

Nel Centro Italia, fra gli altri, ha ricevuto il premio per la raccolta differenziata dell’alluminio la Valfreddana Recuperi, società che serve 24 Comuni della provincia di Lucca più la città di Massa, mentre nel Sud sono diverse le realtà da segnalare per gli ottimi risultati.

In Campania in Consorzio CiAl ha premiato la società Ambiente SpA, che si occupa della raccolta in 23 Comuni della provincia di Napoli, fra cui Ercolano e Pomigliano d’Arco; Penisola Verde SpA, nel cui territorio rientra anche la cittadina di Sorrento, più volte premiata a livello nazionale dal Consorzio nell’ambito dell’iniziativa Comuni Ricicloni di Legambiente; e la Nappi Sud, società che gestisce importanti Comuni del Salernitano come Battipaglia ed Eboli. Sempre in Campania vanno poi segnalati gli ottimi risultati di due Comuni cilentani: Agropoli e Casalvelino.

In Molise il premio è stato assegnato alla società Giuliani Environment, che serve otto Comuni della provincia di Campobasso, mentre in Calabria i riconoscimenti sono andati alla Servizi Ecologici di Marchese Giosè, a Tarsia in provincia di Cosenza e alla Ecosistem Srl di Lametia Terme. In Puglia si è distinto invece il Comune di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, e la società Ecotecnica che opera fra le provincie di Lecce e Brindisi, servendo molti piccoli Comuni della zona.

Discorso a parte merita poi la Sardegna, regione nella quale il 45% dei Comuni, 168 su 377, rientra nella gestione di società o ambiti territoriali premiati da CiAl. In particolare le società Ecosansperate e Ichnos Ambiente di Uta (Cagliari), la Gesam di Sassari e il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. Fra i Comuni sardi più virtuosi Alghero, Cagliari, Nuoro e Oristano.

Il Premio Resa di CiAl mostra quanto è diffusa e ben organizzata la raccolta differenziata dell’alluminio in Italia. Ad oggi sono infatti 6.607 i Comuni italiani nei quali è attiva la raccolta (l’82% del totale), con il coinvolgimento di circa 52,6 milioni di abitanti (l’88,5% della popolazione italiana). Si tratta di un’indicazione importante, che dimostra la validità del sistema di gestione alla base dell’Accordo Quadro Anci-Conai per garantire una crescita ed un consolidamento dei servizi di raccolta e di trattamento dei rifiuti con risultati e performance crescenti e in linea con gli standard europei.

