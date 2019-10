Il bando assegna sei finanziamenti di 10.000 euro ognuno a sostegno di attività di comunicazione locale

Comieco ha messo a disposizione del Club dei Comuni Ecocampioni della Calabria, della Campania, della Puglia, della Sardegna,dell'Abruzzo e della Sicilia un importo complessivo pari a 60.000 euro (Un premio da € 10.000 per ogni Club) da destinarsi al finanziamento di un progetto di comunicazione a sostegno della raccolta differenziata di carta e cartone da realizzarsi entro agosto 2020.

I progetti dovranno essere presentati su supporto informatico entro e non oltre il 16 dicembre 2019, con l’indicazione dei riferimenti telefonici e nominativi per eventuali contatti e/o chiarimenti. Farà fede la data e l’ora della mail come prova della ricezione del progetto e quindi della sua ammissibilità.

La commissione giudicatrice, composta da rappresentanti di Comieco, si riunirà per esaminare i progetti pervenuti, ed entro il 21 dicembre verrà data la comunicazione e la proclamazione del vincitore. I progetti di comunicazione locale devono essere elaborati dai Comuni o dai soggetti da loro formalmente delegati e presentati a Comieco tramite PEC all’indirizzo e-mail: comunicazione@pec.comieco.org