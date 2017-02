Più quantità e qualità nella capitale con il nuovo accordo; l’obiettivo è il 50% di raccolta imballaggi da cellulosici

Raccogliere e recuperare a Roma più carta e cartone dalla raccolta differenziata, migliorando la qualità dei rifiuti in cellulosa avviabili a riciclo. Sono gli obiettivi dell’accordo sottoscritto da Comieco e Ama, l’azienda capitolina per l’ambiente, che nella prima parte del 2017 vedrà coinvolti in via preliminare alcuni municipi.

Una serie di azioni mirate congiunte interesseranno i circa 340mila abitanti del VI e del IX municipio, serviti con la raccolta “porta a porta”, e circa 3.200 utenze commerciali complessive presenti in 2 aree del I e XI municipio (rispettivamente, il quadrante che si sviluppa attorno al quartiere ebraico e l’area Grimaldi-Marconi).

Con la stipula dell’accordo, Comieco si impegna a realizzare un’indagine conoscitiva per valutare i punti di forza e debolezza dei servizi di raccolta Ama, oltre che la conoscenza tra gli utenti delle “buone regole” per separare i rifiuti; effettuerà verifiche merceologiche sulla raccolta differenziata della carta, per individuare la frazione estranea presente, e nei rifiuti indifferenziati, per verificare la percentuale di carta ancora recuperabile. Con il coinvolgimento dei Municipi, le associazioni locali e vari centri aggregativi saranno poi avviate campagne mirate di comunicazione con particolare riferimento al tessuto sociale e urbanistico dei quartieri coinvolti.

L’accordo, della durata di un anno, ha per scopo l’ottimizzazione della raccolta differenziata di carta e cartone proveniente dal prelievo “porta a porta” presso le utenze domestiche e la riorganizzazione del servizio di raccolta selettiva del cartone presso le utenze commerciali e prevede un investimento fino a 200.000 euro da parte di Comieco come partecipazione ai costi necessari all’attuazione del piano.

Ama, dal canto suo, si impegna a formare i propri operatori per il miglioramento del sistema di raccolta degli imballaggi in cellulosa, verificare lo standard di attuazione del servizio, monitorare la qualità in fase di svuotamento dei contenitori e modificare opportunamente il sistema di raccolta. Ove necessario, Ama attiverà anche i propri agenti accertatori per sanzionare gli eventuali conferimenti scorretti da parte dell’utenza.

L’obiettivo 2017 è quello di aumentare del 50% la raccolta di imballaggi cellulosici presso le utenze commerciali e del 25% la raccolta domiciliare porta a porta su tutto il territorio della Capitale, con un incremento complessivo prevedibile di 28.000 tonnellate.