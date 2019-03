Con la nuova modalità si è registrato un aumento della quantità di carta e cartone raccolta (da pochi punti percentuali fino al 100%). Comieco ha promosso uno studio con ARS Ambiente

Obiettivo, aumentare il recupero e dare nuovo valore ai rifiuti. La tariffa puntuale nasce, ispirandosi al principio europeo “chi inquina paga”, con finalità di equità e controllo e si rivela anche uno strumento di spinta verso il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare. Ma, in particolare, come incide sulla raccolta differenziata di carta e cartone? Per rispondere a questa domanda, Comieco ha promosso uno studio, realizzato in collaborazione con ARS Ambiente, i cui risultati sono stati presentati alla Camera di Commercio di Milano.



Dallo studio emerge che nei Comuni che hanno adottato, insieme a sistemi di raccolta avanzati, la tariffazione puntuale come nuova modalità di rapporto con gli utenti si è registrato un aumento della quantità di carta e cartone raccolta (da pochi punti percentuali fino al 100%), un incremento della raccolta differenziata complessiva e una riduzione significativa dei rifiuti a smaltimento. La tariffa puntuale si rivela inoltre un efficace strumento di comunicazione per le amministrazioni: raccogliere di più e meglio e allo stesso tempo ridurre la quantità di indifferenziato si può tradurre in benefici non solo ambientali ma anche economici, con riduzione della Tari per famiglie e utenze più virtuose. Una particolare attenzione deve però essere riservata alla qualità della raccolta differenziata, con strumenti da attivare in fase di raccolta e controlli puntuali.



Il convegno è anche l’occasione per fare il punto sulla raccolta differenziata di carta e cartone in Italia e sulle nuove sfide del comparto a seguito del blocco alle importazioni di carta da macero imposto dalla Cina. Con la riattivazione di numerose convenzioni con i Comuni, nel corso del 2019 Comieco si farà carico di gestire oltre 500mila tonnellate di carta in più rispetto all'anno precedente e l’apertura di tre nuove cartiere sul territorio italiano, con una capacità di riciclo di oltre 1 milione di tonnellate, permetterà di gestire l’aumentata offerta di macero.