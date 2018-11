Il presidente della commissione ambiente Alessandro Manuel Benvenuto (Lega) ha annunciato l’apertura di un’indagine conoscitiva. Saranno ascoltati i rappresentanti di tutti i consorzi

La commissione Ambiente della Camera avvierà un'indagine conoscitiva sul rinnovo dell'accordo quadro Anci-Conai previsto a marzo. Lo ha annunciato il presidente della commissione ambiente Alessandro Manuel Benvenuto (Lega). La commissione ascolterà nelle prossime settimane i rappresentanti del ministero dell'Ambiente, di Arera, dell'Anci, dell'Associazione nazionale piccoli comuni (Anpci), del Conai, dei Consorzi di filiera (Ricrea, Cial, Comieco, Rilegno, Coreve, Corepla) e dei sistemi autonomi (Coripet, Pari e Conip), i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, l'Ispra, Expra (Extended Producer Responsibility Alliance, organismo internazionale di cui Conai è membro), associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore degli imballaggi (tra cui Assoimballaggi; Istituto Italiano Imballaggio; Anfima); rappresentanti di associazioni ambientaliste; rappresentanti di istituzioni nazionali e locali interessate; rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori; esperti della materia e altri soggetti operanti nel settore.



Visti i tempi ristretti, il termine dell'indagine è fissato entro i prossimi tre mesi. L'indagine conoscitiva, si legge nel documento deliberato, prevede di approfondire lo stato di avanzamento delle trattative per il rinnovo dell'accordo quadro anche al fine di valutare la compatibilità con gli obblighi previsti dalla recente normativa europea, verificando anche se lo strumento dell'accordo quadro sia in grado di assicurare l'adempimento degli obblighi inerenti alla responsabilità finanziaria del produttore e sull'efficacia del sistema consortile attuale rispetto all'obiettivo di migliorare la qualità dei materiali raccolti e di innalzare la percentuale di riciclo, prefigurando eventuali iniziative volte ad introdurre correttivi in materia e, infine, a verificare se siano state superate le criticità ravvisate dalla Commissione di inchiesta sui rifiuti nella scorsa legislatura.