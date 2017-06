I comuni premiati da Comieco, Corepla, CiAl, Ricrea, Rilegno e Coreve sono soprattutto lombardi e laziali, ma ci sono anche consorzi comunali e il Campania ECO Festival

Come ogni anno, in occasione dei Comuni Ricicloni tutti i consorzi di filiera del Conai hanno premiato le eccellenze nella raccolta per tipologia di materiali.

Comieco ha premiato tre realtà eccellenti nella raccolta differenziata di carta e cartone al Nord, al Centro e al Sud Italia. Per il Nord è stata premiata Crema (Cremona), che ha raccolto quasi 2.500 tonnellate e ha superato i 71 kg/ab anno di raccolta pro capite. Al Centro ha vinto Sabaudia (Latina), il cui pro-capite di raccolta - pari a 81 kg/ab-anno - è stato raggiunto attraverso una raccolta differenziata spinta. A Sud è stata premiata Sambuca di Sicilia (Agrigento): il comune, nel 2015, ha partecipato al bando Anci Comieco, ottenendo un finanziamento per l’acquisto di una parte delle attrezzature che hanno consentito che la raccolta differenziata di carta e cartone registrasse un incremento medio del 150%.



Corepla ha premiato per la differenziata della plastica i Comuni di Macomer (Nuoro), Oppido Mamertina (Reggio Calabria) e Solarino (Siracusa). I tre Comuni si sono distinti in particolare per il corretto avvio a recupero e riciclo degli imballaggi in plastica raccolti negli ultimi anni. Hanno ritirato il premio, un trofeo stampato in 3D, Rossana Ledda – Vice Sindaco di Macomer, Domenico Giannetta – Sindaco di Oppido Mamertina e Sebastiano Scorpo – Sindaco di Solarino.



I premi assegnati da CiAl sono andati a: Opera (Milano), dove la raccolta viene effettuata attraverso un sistema porta a porta con il quale gli imballaggi in alluminio si differenziano nel sacco plastica-metalli con ottimi risultati; Genzano (Roma), che ha raccolto 11.500 Kg di materiali di alluminio e, infine, il consorzio di comuni Aciam dell’Aquila, nei cui 17 Comuni la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio è organizzata con cassonetti condominiali

Inoltre, il Campania ECO Festival è stato premiato da RICREA per l’impegno nel favorire la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Premiato anche il Comune di Visso (Macerata), uno dei paesi quasi interamente distrutti dal terremoto del 2016, che si è distinto per aver raggiunto un tasso di raccolta differenziata degli imballaggi dell’83,64% a dispetto di tutte le difficoltà.

Rilegno ha premiato per miglior raccolta imballaggi in legno la Comunità Val di Non (Trento), con 1421 tonnellate raccolte nel 2016, oltre a Numana - Astea (Ancona), per 985 tonnellate avviate a riciclo e Vico Equense (Napoli), con 303 tonnellate di legno di rifiuto recuperate.



I premiati per la raccolta del vetro di CoReVe sono i comuni di Castellanza (Varese), Sora (Frosinone), Taurianova (Reggio Calabria) per la quantità e qualità della raccolta differenziata.