Il CAC per gli imballaggi in acciaio passerà a gennaio dagli attuali 13,00 a 8,00 euro/ton e il vetro si ridurrà a 13,30 euro/ton

Il Consiglio di Amministrazione CONAI, dopo aver sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato una diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00 euro/ton, passerà a 8,00 euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato un’ulteriore diminuzione del contributo per il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 euro/ton.

Si tratta di un segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese Consorziate, produttrici e utilizzatrici di imballaggi, garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale e il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è a disposizione delle aziende il Numero Verde CONAI 800-337799.