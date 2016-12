Il contributo per il vetro passerà dagli attuali 17,30 a 16,30 euro per tonnellata. La nuova tariffa sarà in vigore dal 1° luglio 2017

Il Cda Conai ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in vetro. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° luglio 2017. La variazione non avrà effetti sulle procedure forfettarie. Il contributo per il vetro passerà dagli attuali 17,30 Euro/ton a 16,30 Euro/ton. Si tratta - si legge in una nota - di un ulteriore segnale dell'impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse e a contenere i costi per le imprese Consorziate - produttrici e utilizzatrici di imballaggi - , garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull'intero territorio nazionale e il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è a disposizione delle aziende il Numero Verde CONAI 800-337799.