Nel 2018 la raccolta differenziata del vetro è cresciuta di più dell'8%, mentre il riciclo dei rifiuti di imballaggio supera il 6%. Il Sud detiene il primato con un incremento a due cifre (+13,9%)

Il 2018 è stato caratterizzato da una grande crescita della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in vetro, in continuità con l'anno precedente. A conferma della crescente attenzione degli Italiani alle tematiche ambientali ed in particolare al riciclo del vetro - materiale riciclabile al 100%, all'infinito - e dell'efficacia delle campagne di sensibilizzazione condotte negli ultimi anni, arrivano i dati ufficiali di CoReVe -, il Consorzio Recupero Vetro, secondo i quali la raccolta differenziata ha registrato un incremento dell'8,4% rispetto al 2017, con un totale intercettato di circa 2.189.000 tonnellate.

La raccolta differenziata - In termini di crescita della quantità dei rifiuti d'imballaggio in vetro raccolti dopo il consumo, il Sud detiene il primato con un incremento a due cifre (+13,9%) ed è seguito dal Centro (+7,8%) e dal Nord che, sebbene la raccolta differenziata sia ormai consolidata quasi ovunque, segna un +6,3%.

Nelle Regioni del Mezzogiorno, dove i margini di crescita restano più ampi rispetto al resto del Paese, si va dagli ottimi risultati registrati in Sicilia (+33,5%), Molise (+21,5%) e Puglia (+19,1%), ai miglioramenti più contenuti, ma comunque notevoli, di Basilicata (+6,2%) e Campania (+4,2%). Nel resto del Paese, Lazio (+10,3%) e Liguria (+17,0%) sono le Regioni che, per il Centro ed il Nord, fanno registrare lo sviluppo relativo più consistente.

La resa per abitante - Per quanto riguarda invece la resa pro-capite, a livello nazionale nel 2018 sono stati intercettati, grazie alla raccolta differenziata, 36,2 kg di rifiuti d'imballaggio in vetro per abitante. Un valore in deciso aumento rispetto ai 33,3 kg/ab del 2017. Il Nord si conferma in testa alla classifica del Paese, con 44,4 kg per abitante, seguito dal Centro con 32,4 kg/ab dal Sud che,con un valore medio di27,4 kg/ab, vede realtà ad alte rese di raccolta come la Sardegna (47,6 kg/ab) ed altre più in ritardo, come la Sicilia (16,7 kg/ab), regione nella quale la raccolta, sebbene si confermi anche quest'anno in grande crescita rispetto al passato più recente, è ancora sensibilmente distante dalla media nazionale.

Tasso di riciclo - Con un incremento del 6,6% rispetto al 2017, le tonnellate di rifiuti d'imballaggio in vetro riciclate a livello nazionale sono state 1.885.957, mentre il tasso di riciclo, ovvero il rapporto tra quanto riciclato e quanto immesso al consumo in Italia, è cresciuto dal 72,8% al 76,3%. L'immesso al consumo degli imballaggi in vetro, nel 2018, è stato di circa 2.472.000 tonnellate, in aumento dell'1,7% sull'anno precedente (2.430.000 tonnellate).

Gianni Scotti - Presidente del CoReVe: "È stato un anno straordinario, per la raccolta e il riciclo del vetro, che conferma il trend più recente e la posizione dell'Italia tra i Paesi più performanti in Europa. L'eccezionale aumento dell'8,4% della raccolta differenziata nazionale degli imballaggi in vetro, che registra crescite rilevanti un po’ ovunque, è guidato dal Sud dove le Regioni più indietro stanno colmando, ad un ritmo sostenuto, la distanza dal resto del Paese. Sul versante del recupero siamo giunti ad una fase nella quale, per spingere ulteriormente l'attuale tasso di riciclo, dovranno essere rese disponibili per la rifusione in vetreria quantità crescenti di rottame separato per colore". "Un punto dolente rimane però la qualità del materiale: lo sviluppo delle quantità raccolte è infatti accompagnato da una crescente presenza di materiale improprio conferito, erroneamente, nella raccolta differenziata del vetro: il che comporta un aumento degli scarti nella fase di trattamento che precede il riciclo in vetreria. Oltre il 13% del totale raccolto, che potrebbe essere riciclato alimentando un perfetto esempio di economia circolare, è purtroppo perso e smaltito in discarica. Uno spreco dannoso ed oneroso. Una maggior attenzione, da parte del cittadino, nell'evitare di conferire frazioni estranee come la ceramica, il pyrex, il cristallo, o i sacchetti di plastica, che troviamo sempre più spesso associati alla diffusione della raccolta "porta a porta", potrebbe evitare tutto ciò."