È la prima volta che l'attenzione alla riduzione dell'utilizzo della plastica entra nella contrattazione aziendale per definire un premio

Un premio di risultato legato alla capacità dei dipendenti di realizzare un prodotto della stessa qualità mediante l'impiego di plastica riciclata. È uno dei punti qualificanti del nuovo contratto integrativo sottoscritto dall’azienda Siliconature Spa - 290 dipendenti fra la sede di Godega Sant'Urbano (Treviso) e Sesto al Reghena (Pordenone) - , che prevede una maggiore retribuzione a fine anno fino a 1.150 euro. L'importo, inoltre, può essere incrementato in valore del 5% qualora il singolo interessato decida di versare il premio ai fondi di previdenza integrativa.



L'iniziativa deriva dalla crescente richiesta dei clienti di acquistare un prodotto, in questo caso film siliconati per le etichette, il più possibile ottenuto da plastica di recupero (principalmente Pet), il quale richiede però una maggiore attenzione nella lavorazione rispetto a quanto richiesto dalla plastica vergine.



"È la prima volta - sottolinea il segretario Slc Cgil di Treviso, Nicola Atalmi - che la sensibilità ambientale e l'attenzione alla riduzione dell'utilizzo della plastica anche in produzioni altamente sofisticate entrano nella contrattazione aziendale per definire un premio di risultato. Segno - conclude - di un nuovo positivo modo di pensare e un crescente impegno da parte dei lavoratori e del Sindacato ma anche dell'azienda".