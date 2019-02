Sono stati scelti i nove finalisti in lizza per il "Best recycled plastic product innovation and sustainability"

Sono stati comunicati ufficialmente i nomi dei nove finalisti dei bandi EPRO (European Association of Plastic Recycling&Recovery Organisations) per l'innovazione e la sostenibilità nei prodotti in plastica riciclata. Essi sono stati scelti tra 47 candidature provenienti da 11 Paesi diversi. I premi - leggiamo sul sito di Corepla -nsaranno consegnati dal presidente di PlasticsEurope Javier Constante, di DOW, in occasione della prossima edizione di Identiplast, che si terrà il 7 marzo a Londra. I progetti finaliti verranno presentati nel corso della Conferenza IdentiPlast e saranno poi votati con un sistema online che raccoglierà le preferenze di colleghi del settore e delegati alla conferenza.

Per il premio di sostenibilità sono in lizza Mappy Italia SpA - Sistema composito termo-acustico a basso impatto ambientale per la qualità vivente; Orkla Home & Personal Care - Jordan Green Clean; Ecoplen Srl - Bottiglia e Jerry Cans tecnici ed ecologici; Multiport GmbH - MPO Kunststoffkabelkanal (conduttura per cavi in plastica MPO) taglia I e II; RPC M & H Plastics - Bottiglia di vino a profilo piatto rPET dei vini Garçon

Per il premio per l'innovazione - Barbier - Low Fusion Film con il 20% di PCR; RPC bpi protec - X-EnviroShrink, realizzato con Sustane; Alpla Werke, Alwin Lehner GmbH & Co. KG - The Simple; G2B srl - Seta "polietilene-derivata" dai bozzoli della Galleria Mellonella.

I giudici di EPRO hanno sottolineato la grande qualità delle candidature e l’innovazione apportata dalle applicazioni in plastica riciclata, che ha reso laborioso selezionare i finalisti.