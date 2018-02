Lo ha detto l'eurodeputata Pd, relatrice al pacchetto di direttive Ue sull'economia circolare

Direttiva sull’ecodesign, ma anche investimenti sulle infrastrutture verso una maggiore qualità del riciclo. A dirlo - ripresa da Public Policy - è stata l'eurodeputata Pd, Simona Bonafè, relatrice al pacchetto di direttive Ue sull'economia circolare, nel corso di un convegno al ministero dell'Ambiente.



"Il lavoro non è finito - spiega - : il primo riguarda il livello europeo perché manca un tassello, che è quello iniziale con la direttiva sull'ecodesign. Staremo addosso al presidente Juncker perché pensiamo che sia arrivato il momento di emanarla".



"Inoltre abbiamo bisogno di grandissimi investimenti, soprattutto sulle infrastrutture perché l'economia circolare ne ha bisogno per aumentare la qualità del riciclaggio. L'ultima sfida che ci aspetta - ha aggiunto l'eurodeputata, che nel corso del suo intervento ha illustrato i punti principali delle direttive in via di approvazione definitiva - è quella del recepimento. Da questo punto di vista non dobbiamo darci la zappa sui piedi. Infatti, quella dovrà essere recepita è una normativa quadro quindi poi spetterà ai singoli Stati decidere se adottare o meno alcune misure".