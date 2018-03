Nel 2023 potranno tornare a nuova vita grazie al riciclo. Una ricerca Astra per Comieco evidenzia una scarsa consapeovolezza nei confronti del ciclo di riciclo carta

Sono state oltre 66 milioni le schede stampate in carta copiativa riciclabile per queste elezioni. Le stesse, dopo 5 anni dalla consultazione, potranno tornare a nuova vita grazie al riciclo.

Lo rende noto Comieco, che per l’occasione ha commissionato ad Astra Ricerche un’indagine per accertare il livello di conoscenza degli italiani sull'importanza del recupero di carta e cartone. Ebbene, i risultati certificano che c’è ancora una scarsa consapevolezza degli nostri connazionali nei confronti del ciclo del riciclo di carta e cartone. Quasi il 60% degli intervistati crede ancora che carta e cartone, anche se raccolti in modo differenziato dai cittadini, non vengano riciclati perché mescolati agli altri rifiuti dopo la raccolta.

C’è però anche qualche sorpresa: secondo la ricerca i Millennials (25-34 anni), quelli cioè la prima generazione digitale o 2.0, sono i primi a dubitare della vulnerabilità del voto elettronico, spesso percepito come attaccabile e manipolabile dall’esterno, e a rivendicare la segretezza (per il 47%) e l’affidabilità (per il 42%) determinate dalle schede elettorali cartacee.

Quanto all'aspetto ambientale, l'Istituto Poligrafico dello Stato richiede l’utilizzo di schede elettorali in carta copiativa riciclabile della grammatura di 90 gr al metro quadrato. Per le scorse elezioni sono state oltre 66 milioni le schede elettorali stampate (sulla base del corpo elettorale di oltre 51 milioni di italiani estratto dal Ministero degli Interni) che solo nel 2023, per legge dopo 5 anni dalla consultazione, potranno tornare a nuova vita grazie al ciclo del riciclo.

Non è tuttora chiaro agli italiani il vantaggio economico del riciclo di carta e cartone, che si attesta solo al terzo posto tra i motivi del riciclo, dopo la salvaguardia delle foreste (per il 58%) e il limitare della dispersione di carta nell’ambiente. Solo il 25%, infine, è consapevole del valore occupazionale della filiera cartaria italiana e di quanto il riciclo produca green jobs.

"Proprio con l’obiettivo di sensibilizzare e informare gli italiani su quanto carta e cartone siano amici degli italiani e delle loro città, e per spiegarne il valore e le potenzialità grazie al riciclo, Comieco ha promosso la prima edizione del Mese del Riciclo di Carta e Cartone nel mese di marzo" commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco."Oltre 50 eventi, lungo tutto lo stivale, tra iniziative culturali, appuntamenti educativi e incontri informativi, permetteranno agli italiani di conoscere dal vivo cosa accade a carta e cartone dopo essere stati correttamente gettati nel bidone della differenziata” conclude Montalbetti.

Marzo è il Mese del Riciclo di Carta e Cartone. L’iniziativa è organizzata da Comieco, in collaborazione con la Federazione della Filiera della carta e della grafica, Assocarta e Assografici, Fise Unicircular, Unirima e il patrocinio del ministero dell'Ambiente.