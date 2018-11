Negli ultimi anni ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei revisori dei conti di CIAL

Enrico Artigiani (nella foto) è il nuovo Direttore Generale di CIAL, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio. A nominarlo è stato il Consiglio di Amministrazione che si è riunito lo scorso 9 novembre a Milano. Dopo una laurea in economia e commercio, conseguita nel 1972 presso l’Università degli Studi di Roma, Enrico Artigiani ricopre incarichi di crescente responsabilità nell’area amministrazione e controllo di varie aziende nel settore industriale dell’alluminio.



Tra le sue esperienze professionali quelle nel Gruppo Efim e Gruppo MCS con ruoli di rilievo nell’area ispettorato e controllo economico delle società partecipate; quella nel Gruppo Alumix dove ha ricoperto, il ruolo di direttore della pianificazione e controllo e, a partire dal 1996, quella in Alcoa Inc, di cui è stato per anni Finance Director e Country Controller delle società italiane del gruppo.



Negli ultimi anni ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei revisori dei conti di CIAL, da cui si è recentemente dimesso per assumere l’incarico di Direttore Generale dello stesso consorzio. “La grande esperienza nel settore dell’industria metallurgica e la profonda conoscenza dello schema nazionale per il riciclo e il recupero del packaging, che fa capo al Conai e ai Consorzi di filiera, fanno di Enrico Artigiani il candidato più adatto a ricoprire il ruolo di Direttore Generale di CIAL, anche in vista di nuovi e delicati scenari di carattere normativo e strategico” - ha sottolineato il Presidente Bruno Rea, che ha anche colto l’occasione per ringraziare il direttore uscente Gino Schiona per l’eccellente lavoro svolto e gli importanti risultati conseguiti alla guida del Consorzio dal 2000 ad oggi.