Un’iniziativa nata per premiare e stimolare l’impegno dei talenti del giornalismo italiano nella diffusione della comunicazione riguardante la differenziata e il riciclo di carta e cartone. C’è tempo fino al 30 settembre

Trasmettere l’importanza della raccolta differenziata e la cultura del riciclo attraverso diversi mezzi e diverse prospettive, favorendo una nuova modalità di approccio all’argomento. È questo l’impegno che Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica - intende riconoscere e valorizzare tramite la prima edizione del suo premio giornalistico, istituito in concomitanza del Mese di Riciclo di carta e cartone.

A partire dal mese di marzo verranno quindi raccolti e valutati i lavori giornalistici, pubblicati sui vari mezzi nel semestre 1 marzo - 30 agosto 2019, che avranno saputo affrontare gli argomenti della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone sotto molteplici punti di vista, economico, innovativo e legato al costume e alla società. In campo quindi contributi di vario genere, al fine di favorire nuove modalità di approccio al tema. C’è tempo fino al 30 settembre per consegnare i lavori alla Segreteria Organizzativa alla mail concorsi@comieco.org

I lavori saranno sottoposti all’attenzione di un’apposita giuria composta da rappresentanti di Comieco, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Il concorso prevede dei premi in denaro per ciascuna delle seguenti categorie (tipologie di media): carta stampata, radio, televisione, testate giornaliste online/agenzie. Ci si potrà candidare anche con più lavori, ma a un concorrente premiato in una delle categorie previste, non potrà essere assegnato altro premio in diversa categoria.

La premiazione dei vincitori avrà luogo a Rimini dal 5 all’8 novembre, in occasione dell’edizione 2019 di Ecomondo, la fiera italiana di riferimento per la green e circular economy. “Il bisogno di informazione sui temi della raccolta differenziata e del riciclo è molto forte - dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. - L’Italia sta raggiungendo ottimi risultati su questi fronti, collocandosi ai primi posti in Europa e avvicinandosi all’obiettivo fissato dall’Unione Europea di raccogliere 3,5 milioni di tonnellate annue di carta e cartone entro il 2020. È fondamentale diffondere questi risultati positivi e continuare a veicolare la cultura della sostenibilità. Valorizzare l’impegno giornalistico sui temi ambientali significa dare ulteriore slancio a questa importante sfida”.