Partito, in occasione della centesima edizione della corsa rosa, il contest di CIAL con i campioni dell’Astana. In palio ogni giorno una Ricicletta

In occasione della centesima edizione del Giro d’Italia il Consorzio CiAl lancia il concorso online “Ricicloamatore – Chi recupera vince” grazie al quale, ogni giorno, sarà possibile vincere la famosa RICICLETTA® city bike, ottenuta dal riciclo di 800 lattine per bevande usate in alluminio. Si gioca e fino al 28 maggio compreso.

E quest’anno, per celebrare un compleanno così importante, CiAl ha anche realizzato un grande monumento in lattine ad Alghero, tappa di partenza del Giro edizione 2017. Anche quest’anno il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo dell’Alluminio partecipa al Giro d’Italia di ciclismo per promuovere, grazie ai campioni in gara dell’Astana Pro Team, testimonial ambientali d’eccezione, un messaggio importante e sempre più sentito: “Fare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio (lattine per bevande, vaschette e scatolette per il cibo, bombolette spray, tubetti ed anche il foglio sottile di alluminio) consente un vantaggio enorme per l’ambiente, perché l’alluminio si ricicla al 100% e infinite volte, consentendo un enorme risparmio di energia e materia”.

Per provare a vincere la Ricicletta® , ricordiamo che ce n’è una in palio ogni giorno, basterà collegarsi al sito web: www.ricicloamatore.it e rispondere a tre semplici domande: la prima sul riciclo e la raccolta differenziata dell’alluminio, la seconda sui campioni dell’Astana Pro Team, la terza sulla storia dei 100 anni del Giro d’Italia.

Quest’anno, inoltre, per celebrare i 100 anni del Giro d’Italia, manifestazione che il nostro Consorzio segue da più di un decennio, CiAl, in accordo con il Comune di Alghero, sede della prima tappa di partenza del Giro edizione 2017, ha posizionato in pieno centro cittadino, un mega monumento realizzato con lattine in alluminio usate e raffigurante una grande bici da corsa.

Il monumento, alto quasi 4 metri e lungo 3,70 metri, è realizzato con circa 1.000 lattine per bevande usate, in alluminio, e sarà visibile al pubblico i giorni 4 e 5 maggio in Largo San Francesco, ad Alghero.