Sono state deliberate alcune modifiche e/o precisazioni relative ad alcuni articoli di imballaggio. Le liste saranno presto aggiornate

A partire dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il contributo ambientale Conai (CAC) diversificato per gli imballaggi in plastica. Sulla base degli approfondimenti svolti dai Consorzi sono state deliberate alcune modifiche e/o precisazioni relative ad alcuni articoli di imballaggio. Lo si apprende dal sito di Corepla.

Come è noto, lo schema prevede: in Fascia A gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria (179,00 €/t); in Fascia B gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico (208,00 €/t) e in Fascia C gli imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali) (228,00 €/t). Le liste di imballaggi di fascia A e B sono tassative, pertanto qualora una determinata tipologia di imballaggio non dovesse essere ricompresa in maniera inequivocabile in una delle due liste agevolate (A o B), la stessa dovrà essere necessariamente attribuita alla fascia C.

Ecco le modifiche previste. Nella lista degli imballaggi di fascia A è stata aggiunta la voce “Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC”. Di conseguenza, nella lista degli imballaggi di fascia B, la voce “Tappi, chiusure, coperchi” è stata modificata in “Tappi, chiusure e coperchi diversi da quelli di fascia A”; nella lista degli imballaggi di fascia B: la voce “borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (DL 2/2012)” è stata modificata in “borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006)”; la voce “shoppers monouso, conformi alla vigente normativa (UNI EN 13432:2002)” è stata modificata in “borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002; di conseguenza, nella lista degli imballaggi di fascia C, la voce “sacchi e sacchetti diversi da quelli di fascia B” è stata modificata in “borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di fascia B”.

Le liste aggiornate saranno disponibili nelle prossime settimane e avranno effetti sulle dichiarazioni del CAC di competenza 2018: pertanto, a partire dal CAC dovuto per il mese di gennaio 2018 per i dichiaranti mensili. I contenuti della Guida Tecnica in vigore fino al 31.12.2017 saranno invece trasferiti integralmente nella Guida Conai 2018.