Un altro successo per Let’s Clean Up Europe, la campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti. In Italia sono state infatti registrate 387 azioni, con una partecipazione complessiva di più di 320.000 persone, un numero in crescita rispetto all’anno precedente.

Nell’edizione 2017 è possibile realizzare le azioni durante tutto il periodo primaverile, dal primo marzo al 30 giugno. Il focus delle azioni è stato però concentrato nel weekend centrale, che quest’anno cadeva nelle date comprese dal 12 al 14 maggio, durante il quale sono state realizzate 120 azioni di pulizia totali. Complessivamente in Italia, a proporre il maggior numero di azioni sono state le imprese (48%), seguite dalle pubbliche amministrazioni (24%) e dalle scuole (14 %). A livello nazionale, le regioni più virtuose, ovvero quelle che hanno proposto il maggior numero di azioni, sono state Piemonte, Lazio, Calabria e Sicilia.

Inoltre, per il terzo anno è stata organizzata un’azione centrale italiana, la corsa contro i rifiuti Keep Clean and Run, che ha visto l’eco-runner Roberto Cavallo - accompagnato da numerosi altri testimonial sportivi di fama nazionale - percorrere oltre 350 km di strade e sentieri attraverso Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, compiendo azioni di pulizia dai rifiuti abbandonati lungo il percorso. La sola manifestazione Keep Clean and Run ha consentito di raccogliere 206 kg di rifiuti abbandonati lungo il percorso e 15.210 kg di rifiuti nelle oltre 30 azioni di pulizia che hanno accompagnato la corsa.

Tutti i partecipanti si impegnano non solo concretamente in azioni di pulizia straordinarie raccogliendo i rifiuti accumulatisi in oceani, mari, fiumi, spiagge, parchi, ma anche nella sensibilizzazione sul problema dell’abbandono dei rifiuti. Per dare visibilità a tutte le iniziative, i partecipanti possono inviare immagini o video delle azioni anche attraverso i social network (Let’s Clean Up Europe è su Twitter e Facebook, hashtag #cleanupeurope). La campagna Let’s Clean Up Europe è promossa contestualmente in tutta Europa, grazie al coordinamento di AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) su mandato del Comitato Promotore italiano (composto da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA) e supportata da diversi coordinatori nazionali. Complessivamente sono state registrate oltre 4.600 azioni in 21 Paesi, inclusi alcuni paesi extra-UE quali Benin, Turchia, Tunisia, Isole Faroe solo per citarne alcuni. L’iniziativa è possibile grazie la sostegno di Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.