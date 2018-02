I clienti di 35 caffetterie della capitale inglese pagheranno 5 pence in più. L’obiettivo è ridurre le “cup” monouso

Nei 35 locali Starbucks di Londra i clienti pagheranno per ogni bevanda servita in bicchierone di carta un sovrappiù di 5 pence (6 centesimi di euro). Si tratta di un’iniziativa che punta a valutare la disponibilità dei clienti a rinunciare ai bicchieri monouso.



Il ricavato dei 5 p sarà devoluto agli esperti di beneficienza ambientale, Hubbub, i quali contribuiranno a tracciare l'impatto della ricarica nello stesso bicchiere nell’arco temporale di tre mesi sul comportamento dei clienti, nell’obiettivo di ridurre gli sprechi e incoraggiare l'uso di tazze riutilizzabili.



Ebbene, già in passato una ricerca commissionata da Starbucks aveva rilevato che quasi la metà (48%) delle persone intervistate si dichiara disponibile a portare una tazza riutilizzabile, per risparmiare denaro e ridurre gli sprechi.



Simon Redfern, VP Communications di Starbucks Europe, ha dichiarato: "Speriamo che questo addebito ricordi ai clienti di ripensare al loro utilizzo di cup rivestite di plastica monouso, così come accade per i sacchetti di plastica. Abbiamo offerto uno sconto per tazze riutilizzabili per 20 anni, ma solo l'1,8% dei clienti attualmente accetta questo tipo di offerta, quindi siamo davvero interessati a lavorare con Hubbub per vedere come questa tassa possa aiutare a cambiare il comportamento e contribuire a ridurre gli sprechi. ”



Gavin Ellis, co-fondatore di Hubbub, ha affermato che studi precedenti hanno dimostrato che l'aggiunta di una carica in coppe monouso è più efficace dei soldi di una tazza riutilizzabile. "Siamo entusiasti di lavorare a questa iniziativa con Starbucks e poter scoprire se ci troviamo realmente sulla strada giusta per convincere le persone a utilizzare tazze riutilizzabili".