Il governatore della Campania ha anche detto che non è più possibile tollerare comitati contro gli impianti

“Il 2109 sarà l'anno di avvio dei lavori per almeno sei o sette impianti di compostaggio, dei 15 che abbiamo previsto. Il piano va avanti e sono molto fiducioso anche in relazione alla multa dell'Unione Europea”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (nella foto), commentando la missione del ministero dell'ambiente a Bruxelles per rimodulare la multa Ue da 122.000 euro al giorno per i rifiuti in Campania.



De Luca ha sottolineato che, per costruire gli impianti,“dobbiamo fare una battaglia a viso aperto contro le imbecillità della demagogia - ha detto - : non è più possibile tollerare comitati, sottocomitati e controcomitati privi di qualunque ragione. Il compostaggio è un impianto di trattamento rifiuti a freddo, è il più ecologico che ci sia e quindi, siccome abbiamo deciso di non fare altri termovalorizzatori in Campania, dobbiamo intervenire sulla raccolta differenziata per arrivare al 60% e sugli impianti per la lavorazione dell'umido, che ancora oggi viene portato fuori regione pagando 190 euro a tonnellata, un costo che si scarica sulle bollette delle famiglie".