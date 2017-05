I fondi per il cofinanziamento serviranno a sostenere le campagne di informazione. C’è tempo fino alla fine di giugno

È stato pubblicato anche quest’anno il Bando ANCI CONAI per la comunicazione locale. Lo si apprende dal sito del Consorzio. Saranno a disposizione di Comuni e dei soggetti gestori della raccolta da essi delegati una serie di co-finanziamenti per il sostegno delle proprie campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggio.



CONAI sosterrà le campagne di comunicazione locali, destinando un importo complessivo annuo pari a un milione e cinquecentomila euro, ripartito nelle tre macroaree del Paese: 375.000 euro per le regioni del Nord (Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna); 500.000 euro per le regioni del Centro (Toscana, Marche, Lazio ed Umbria); 625.000 euro per le regioni del Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna).



Il bando contiene le indicazioni per la presentazione delle domande – che deve avvenire entro il 30 giugno – e le modalità di assegnazione dei punteggi per la successiva assegnazione dei finanziamenti.



Il Bando_Comunicazione_Locale_CONAI_2017 lo si può scaricare qui