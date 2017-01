Stanziati oltre 34,3 milioni di euro per l’adozione di nuovi sistemi di raccolta differenziata, la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi

La Regione Calabria ha pubblicato un Bando del valore di 34,3 milioni di euro destinato agli 85 Comuni più popolosi della Calabria, con il quale la Regione punta alla realizzazione di interventi a sostegno della raccolta differenziata nelle realtà urbane maggiormente significative in termini di produzione dei rifiuti. L’obiettivo è di toccare quota 65% di raccolta differenziata nei comuni beneficiari entro il termine massimo del 31 dicembre 2020.

Il bando - informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta - attua le disposizioni contenute nel Piano d’azione “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria”, approvato con DGR n. 296 del 28-7-2016.

Gli interventi ammessi a finanziamento sono relativi all’adozione di sistemi di raccolta differenziata e prevedono la riorganizzazione, il completamento e il potenziamento dei servizi. Un’altra tipologia di intervento prevista riguarda, invece, le strutture a supporto della raccolta differenziata, quali la realizzazione o l’ampliamento dei centri di raccolta.

Il contributo regionale concorrerà a ciascuna delle spese che saranno ritenute ammissibili nel rispetto della percentuale di cofinanziamento. Il contributo massimo previsto non può essere superiore a 26 euro per abitante e può essere incrementato sulla base dei dati relativi al flusso turistico e al flusso migratorio.

È ammesso anche l'acquisto di sistemi innovativi di raccolta mobile, per un importo non superiore ai 150mila euro. L’amministrazione regionale intende verificare, anche con il supporto dell’ARPACal, l’andamento delle operazioni finanziate monitorando costantemente l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata. A questo scopo, i Comuni beneficiari dovranno obbligatoriamente trasmettere con cadenza bimestrale i dati relativi all’andamento mensile dei quantitativi della RD.