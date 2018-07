È stato rieletto nel corso della prima seduta. I due vicepresidenti eletti sono Lorenzo Pagani e Athos Azzolini

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - nr. 79 del 5 aprile 2018, è stato approvato il nuovo Statuto di RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, conforme allo schema tipo redatto dai Ministeri competenti in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006.



In occasione della prima seduta del neo eletto Consiglio di Amministrazione, espressione della nuova governance, il 25 giugno Domenico Rinaldini è stato confermato Presidente RICREA per il prossimo biennio. Presidente del consorzio dal 2016, Rinaldini ha alle spalle un'esperienza di oltre 40 anni in aziende operanti nella lavorazione dell’acciaio, in particolar modo nella produzione di fusti in acciaio destinato all’industria, ed è stato per 17 anni amministratore delegato per l’Italia di Greif, primo gruppo mondiale produttore di imballaggio industriale in acciaio. È stato membro del Consiglio di Amministrazione di RICREA sin dalla nascita del consorzio ed è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione Conai. È Vice Presidente di Anfima, Associazione Nazionale Fabbricanti Imballaggi Metallici e Affini aderente a Confindustria, e Vice Presidente di Sefa, Associazione Europea dei Fabbricanti di Fusti Acciaio.



I due Vicepresidenti eletti sono Lorenzo Pagani e Athos Azzolini.

RICREA è uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI - Consorzi di filiera del riciclo degli imballaggi in Acciaio (RICREA), Alluminio (CiAL); Carta (Comieco), Plastica (Corepla), Legno (Rilegno) e Vetro (Coreve). Promuove e agevola la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati di acciaio, provenienti tanto dalla raccolta differenziata di origine domestica (superficie pubblica) quanto dalla raccolta ad hoc fatta su aziende e attività produttive (superficie privata). Al consorzio spetta anche il compito di sensibilizzare, formare e informare i cittadini.