Il servizio è stato avviato nei quartieri Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, San Girolamo, Fesca e San Cataldo

Al via le attività propedeutiche al nuovo servizio di raccolta “porta a porta” a Bari.

La fase di avvio coinvolge circa 50mila residenti di Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, San Girolamo, Fesca e San Cataldo. Il nuovo servizio, gestito da Amiu Puglia in base al piano elaborato in collaborazione con CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, e l’amministrazione comunale, è stato presentato dal sindaco di Bari Antonio Decaro, dall’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli, dal presidente di Conai Roberto De Santis, dal presidente e dal direttore di Amiu Puglia, Gianfranco Grandaliano e Antonio Di Biase.



La raccolta differenziata sarà effettuata con modalità domiciliare “porta a porta” per il conferimento di carta/cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro, frazione organica e secco residuo non differenziabile e riguarda circa 21mila utenze, tra domestiche e non domestiche. Nei prossimi giorni sarà spedita a tutti i cittadini interessati una lettera con la quale si indicherà l’avvio della distribuzione del materiale necessario, mentre sono già cominciati lo scorso 19 aprile gli incontri con i cittadini finalizzati a illustrare le modalità del nuovo sistema di raccolta, che proseguiranno anche nei prossimi giorni.



Il kit del materiale verrà consegnato dagli eco-facilitatori, gli studenti universitari che hanno partecipato all’avviso pubblico del Comune di Bari: al termine del corso di formazione che avrà inizio mercoledì 3 maggio, avranno il compito di informare i cittadini illustrando le modalità per una corretta differenziazione e un uso adeguato dei contenitori. Gli eco-facilitatori, provvisti di tesserino di riconoscimento e pettorina, si recheranno a domicilio a partire dal 15 maggio, accompagnati dagli operatori di Amiu: nel caso in cui i cittadini non siano in casa, sarà lasciato un avviso con l’indicazione del luogo dove ritirare tutto il materiale.



“L'introduzione del servizio di raccolta porta a porta è un cambiamento radicale per la vita dei cittadini e per la gestione del servizio da parte dell’AMIU - ha detto il sindaco Antonio Decaro -. Credo che, come impatto, sia paragonabile solo alla pedonalizzazione della strada in cui viviamo: questo vuol dire che ci aspettiamo qualsiasi cosa dai cittadini e, come sempre abbiamo fatto in questi anni, siamo pronti ad affrontarlo. So che i prossimi saranno mesi impegnativi, discuteremo ogni giorno con i cittadini, quelli più testardi, quelli più pigri, ma sono fiducioso che tra qualche anno, quando la raccolta porta a porta sarà ormai entrata a regime in tutta la città, saranno i baresi per primi a non voler tornare più indietro, così come accade oggi per le aree pedonali”.

“Sta partendo il più grande cambiamento delle abitudini dei cittadini baresi - ha affermato l’assessore Petruzzelli - e cioè le modalità di conferimento dei rifiuti. Toglieremo dalle strade tutti i cassonetti che rappresentano degli attrattori di rifiuti, spesso prodotti dai paesi limitrofi. Distribuiremo casa per casa, negozio per negozio, i contenitori per la raccolta e il materiale informativo, incontrando i cittadini e spiegando loro la semplicità del nuovo sistema. Sono convinto che i cittadini baresi, con il passare del tempo, risponderanno positivamente a questa innovazione del sistema di raccolta, anche per una crescente sensibilità ambientale, attenta a lasciare un futuro migliore ai nostri figli”.

“Dopo un’articolata fase di analisi e progettazione - ha commentato il presidente Conai Roberto De Santis - annunciamo oggi l’avvio del primo step per il nuovo piano di raccolta differenziata nella città di Bari. Il progetto, predisposto anche grazie al contributo di CONAI, si propone di raggiungere obiettivi ambiziosi, facendo di Bari una delle eccellenze italiane per livelli quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata e avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio. Questo intervento, una volta a regime, consentirà di valorizzare al meglio i rifiuti di imballaggio della città, garantendo l’avvio a riciclo certo e i corrispettivi economici previsti dall’accordo quadro ANCI-CONAI”.

Sempre in questi giorni è partita anche la campagna di comunicazione “Chi ti ama fa la differenza” rivolta a tutti i cittadini baresi, che sarà declinata in due fasi. La prima servirà a spiegare il nuovo modello di gestione dei rifiuti e sarà avviata nelle zone di start-up del servizio. La seconda, che sarà diffusa su tutto il territorio cittadino, avrà lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza e i benefici di una corretta raccolta differenziata.

Il nuovo piano per la raccolta differenziata della Città di Bari, che rappresenta la concretizzazione di un lavoro avviato nel 2015 dal Comune di Bari, Amiu Puglia e CONAI, prevede la suddivisione dell’intero territorio comunale in 8 aree omogenee che saranno progressivamente coinvolte nel tempo. La fase di start-up del nuovo servizio sarà supportata da CONAI, che affiancherà i tecnici del Comune e di Amiu Puglia nella fase di implementazione.