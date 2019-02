Il potenziamento della differenziata coinvolgerà quei Comuni dell’Isola che hanno più di 50mila abitanti e non hanno raggiunto la soglia del 25%

Il 27 febbraio nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci firmerà un Accordo di programma con il presidente del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) Giorgio Quagliuolo. L’intesa prevede il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata per vetro, plastica, carta, legno, acciaio e alluminio e coinvolgerà i Comuni dell’Isola con più di 50mila abitanti che non hanno raggiunto la soglia del 25%. Sarà presente anche l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon e il dirigente del dipartimento Acqua e rifiuti Salvo Cocina.



Il coinvolgimento di Conai nasce dalla difficoltà dell’isola a raggiungere risultati in linea con quelli delle regioni del Nord e del centro e di numerose realtà anche del Sud Italia. Come ha rilevato di recente il dipartimento rifiuti della Regione a fronte di exploit come quello di Agrigento, che in sei mesi è passata dal 26,1% di raccolta differenziata del gennaio 2018 al 73,4% di giugno, in altri comuni la situazione è decisamente peggiore: a Catania nei primi sei mesi la differenziata era pari all'8%; in difficoltà anche Palermo, che naviga intorno a una percentuale complessiva nel primo semestre del 15,3% (16,6% nel mese di settembre); a Caltanissetta, Enna e Ragusa si attestano intorno al 30%.