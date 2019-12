Il 44,8% degli italiani si innervosisce a causa di imballaggi difficili da aprire e più della metà (54,4%) sostiene che questo lo faccia infuriare. Ecco i sei suggerimenti di DS Smith per aprire gli imballaggi difficili

Una ricerca di DS Smith, azienda leader nel packaging sostenibile, ha mostrato che gli imballaggi possono essere tanto complicati da aprire da far innervosire anche l’italiano più paziente. Lo studio ha rivelato che gli italiani trascorrono 39 giorni della propria vita (17 minuti a settimana) cercando di aprire imballaggi troppo difficili. Il 28,5% afferma di demoralizzarsi per questo, e più di un terzo ha finito per danneggiare o rompere il prodotto stesso nell’operazione.

Solo nel giorno di Natale, ogni italiano passa circa 17 minuti a testa lottando contro pluriball, fascette e scatole chiuse con troppo nastro adesivo, e più di un sesto della popolazione perde circa mezz’ora in questa operazione.

A dispetto di quanto si possa pensare, sono i millennial la generazione più colpita. Il 72.5% dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha ammesso di aver avuto bisogno di aiuto per comprare, aprire o ritirare un prodotto. Si tratta anche della generazione che più di tutte potrebbe smettere di comprare da un brand (35,5%) o store online (25%) a causa degli imballaggi. Altri problemi segnalati che caratterizzano l’apertura di un imballaggio complesso sono il dover usare le forbici (48.8%), il tempo perso per estrarre il prodotto dalla confezione (40%), l’utilizzo di troppo nastro adesivo (22.9%), la pesantezza delle scatole (16%) o, addirittura, la necessità di utilizzare un cacciavite per poterle aprire (35%).

Sono gli uomini a cimentarsi maggiormente con gli imballaggi, provandoci per 3 minuti in più rispetto ad una donna prima di chiedere aiuto. Quando devono farlo, il 19% degli uomini si è sentito in imbarazzo, il 12,6% ha lasciato perdere e il 13% si è sentito frustrato. Ancora peggio, quasi un italiano su 2 (47,8%) ha dichiarato di essersi ferito nel tentativo di aprire una scatola, e circa un quarto (24.6%) ha rotto un paio di forbici o un coltello.

Un problema da 2 miliardi di euro all’anno

Il costo connesso al packaging problematico non è solo emotivo ma anche economico, dal momento che ciò può scoraggiare i consumatori da comprare un determinato brand o ad acquistare dagli store online. Il 35,5% degli italiani ha affermato che la complessità degli imballaggi li ha portati a non acquistare più un determinato brand e il 25% ha dichiarato di non aver ordinato prodotti online a causa delle difficoltà nell’aprirli. Con un costo medio d’acquisto di 85 euro, si stimano mancati acquisti per circa 2 miliardi di euro all’anno. Infine, il 56% degli italiani tende a preferire brand con un packaging semplice da aprire.

"La crescita dell'e-commerce vuole rendere più facile riuscire a ottenere ciò di cui si ha bisogno" ha chiosato Francesco Barsanti, Sales, Marketing & Innovation Director di DS Smith. "Questa ricerca mostra però che gli store online cadono sull'ultimo ostacolo: rendere gli imballaggi semplici da aprire. Ciò costa loro potenzialmente miliardi di euro"





Ecco I consigli del team di esperti DS Smith per l'apertura di pacchi e imballaggi di difficile apertura.



Se c’è troppo nastro adesivo e fate fatica a toglierlo, spingete verso il basso nei punti in cui il lato della scatola incontra la parte superiore. Questo creerà un vuoto tra il nastro e la scatola che vi permetterà di afferrarlo e toglierlo.

Per gli imballaggi in plastica rigidi, un apriscatole con un tappo di sicurezza può aiutarvi. Posizionatelo sul bordo e poi fatelo girare intorno alla scatola.

Per i barattoli sottovuoto: se riscaldare il coperchio con acqua calda non è abbastanza, potete provare con il nastro adesivo. Rivestite il fondo del coperchio con il lato adesivo del nastro e avvolgetelo intorno a un terzo del coperchio. Spingete quindi verso il basso e piegate a metà il nastro in eccesso. Afferrate quindi il nastro in eccesso e tiratelo per allentare il coperchio.

In caso di oggetti piccoli difficili da afferrare, provate ad avvolgergli intorno degli elastici. Per gli articoli più grandi si consiglia invece di indossare i guanti per lavare i piatti per migliorare la presa.

Se non riuscite ad afferrare il nastro adesivo o una busta ben chiusa, riscaldatelo con il phon - il calore allenterà il collante dall'imballaggio rendendolo molto più facile da aprire.

Per le linguette (su cibi e bevande in scatola) difficili da afferrare, usate un cucchiaino come leva per sollevare delicatamente la linguetta, in modo che sia più facile da tirare via.