Il progetto rivolto alle scuole primarie, promosso da CONAI in collaborazione con il Corriere della Sera, è dedicato all’educazione ambientale sui temi della raccolta differenziata

403 classi, 1.047 elaborati e circa 11.200 studenti coinvolti. Sono i numeri di “Riciclo di classe”, il progetto dedicato alle scuole primarie, promosso da CONAI in collaborazione con il Corriere della Sera, giunto quest’anno alla sua terza edizione.



L’iniziativa ha l’obiettivo di supportare l’educazione alla corretta separazione dei rifiuti di imballaggio e al riciclo come atto di responsabilità individuale verso il pianeta e di acquisizione dei valori di cittadinanza consapevole attraverso attività ludiche e di gruppo condotte in ambito scolastico.



“Siamo molto soddisfatti nel constatare l’impegno portato avanti dalle scuole primarie di tutta Italia sui temi del riciclo e della corretta separazione dei rifiuti di imballaggio - ha detto Giorgio Quagliuolo, Presidente di CONAI -. I risultati raggiunti dal progetto Riciclo di Classe ci convincono a continuare il percorso di formazione dei più piccoli per contribuire alla crescita di una cultura fondata sui valori dell’ambiente e del corretto riciclo delle risorse”.



La giuria - composta da CONAI, Corriere della Sera e un’insegnante di scuola elementare - ha scelto i 6 progetti più meritevoli che più hanno incarnato i valori e la missione dell’iniziativa.

Per le classi prime, seconde e terze ha vinto la 3D della Scuola Primaria “Davanzati Mastromatteo” di Palo del Colle (Bari) con il video dal titolo “Viaggio ad Arret - L’avventura del riciclo”. La classe ha realizzato un disegno animato: mentre i narratori raccontano la storia, i bambini spostano manualmente i disegni cambiando così anche la scenografia. Hanno immaginato di siglare un patto tra due pianeti Arret e Terra con l’obiettivo di recuperare l’immondizia del nostro pianeta per riciclarla nella centrale di Arret. Si tratta in effetti di un notevole sforzo di scrittura quello di redigere la storia in quartetti in rima alternata.



Seconda classificata la 3A dell’Istituto Comprensivo San Marco di via Cannetiello – Agropoli (Salerno): cartone animato intitolato “Mistero a Riciclonia” nato dalle idee condivise dai bambini. Con l’obiettivo di scoprire chi è il colpevole del disastro della raccolta differenziata, la classe ha voluto diffondere l’utilità e l’importanza del riciclo per poter godere di una città più vivibile.



Al terzo posto la 1D, Scuola Primaria “Di Capodimonte” – Capodimonte (Viterbo): la classe, formata da bambini dell’età di 6 anni, ha realizzato un libretto dal titolo “Il paese di Riciclandia” dove gli abitanti a causa della mancata raccolta differenziata si ritrovano a navigare in un mare di rifiuti. Per salvare gli abitanti dalla discarica in cui vivono arrivano in aiuto i supereroi Alluminik, Legnomen e Vetromen.



Per le classi quarte e quinte ha vinto la 4D della Scuola Primaria Don Milani - Campobasso: i bambini si sono divisi in gruppi eterogenei per favorire l’inclusione e realizzare un elaborato dove ognuno potesse partecipare. Con un lavoro a gruppi scandito settimanalmente la classe ha realizzato ben cinque elaborati di qualità: un teatrino dei supereroi - due libri pop-up: “Verso Riciclandia e oltre” – “Bea salva il mondo dalla sporcizia” – un poster “Storie di animali e riciclo” – “L’intervista televisiva” (Mr.Carta viene intervistato da una giornalista per esprimere il suo dissenso verso la situazione dei rifiuti).



Al secondo posto la Pluriclasse 4C-4D-4E-4F-5C-5D-5E-5F, Scuola Primaria “Dosso Verde” – Pavia: i bambini speciali della pluriclasse 4a e 5a hanno realizzato un libro cartonato “Gita a Confusonia”, i protagonisti sono Olga e Tito che decidono di raggiungere zio Ottavio nella città di Confusonia per aiutarlo nella sua missione: ripulire per far sì che gli abitanti siano più felici e sorridenti. Per dare la possibilità di partecipare anche agli alunni non verbali e facilitarne la comprensione, le docenti hanno ritenuto opportuno tradurre la storia attraverso le icone della Comunicazione Aumentativa Alternativa.



Terza classificata la Classe 5, Scuola Primaria Michelangelo Buonarroti – Santa Margherita d’Adige (Padova): gli alunni hanno realizzato il libro ed e-book “I super Olcicirini” dove 25 piccoli alieni con superpoteri aiutano le persone a essere più civili e responsabili.



Le classi prime classificate riceveranno in premio una giornata di animazione sul tema del riciclo per tutta la loro scuola e materiali didattici scelti dalla scuola per un valore di 1.000 euro, mentre le seconde e le terze classificate riceveranno come premio una libreria modulare in cartone riciclato e materiali didattici scelti dalla scuola per un valore di 500 euro. A tutti i premiati saranno inoltre distribuiti gadget realizzati in materiale riciclato – acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro – per mostrare concretamente il valore del riciclo.