Fino al 2 giugno, presso il circuito, una speciale area di cortesia per i visitatori allestita con panchine realizzate in acciaio e plastica riciclati

Anche quest’anno Ricrea, Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, e Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, supportano KISS Mugello - Keep It Shiny and Sustainable - il programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley. Obiettivo comune è sensibilizzare gli spettatori e gli operatori sull’importanza di adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente, partendo da una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e in plastica.



Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati: un modo “comodo” per toccare con mano i vantaggi della raccolta differenziata e scoprire il valore del riciclo degli imballaggi. Nell’area saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di buoni consigli e di gadget in acciaio riciclato (spille dedicate a KISS Mugello), oltre ad una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e, di conseguenza, il riciclo.



In collaborazione con Corepla verrà posizionato nell’area cortesia un “eco -compattatore” per favorire la raccolta delle bottiglie di plastica (PET) vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori avranno la possibilità di vincere premi in plastica riciclata (felpe e zaini) e gadget per tutta la famiglia.



Fin dalle prime edizioni del programma KISS, Ricrea e Corepla – in collaborazione con Alia Servizi Ambientali – hanno puntato sul coinvolgimento degli appassionati di motociclismo intorno al tema della sostenibilità. Quest’anno si intende eguagliare e migliorare le buone performance di raccolta differenziata raggiunte negli anni scorsi, riducendo così l’impatto ambientale del grande evento sportivo.