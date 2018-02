L’onere è di 2 milioni di euro. Coinvolti Conai, Conoe, Polieco, Cobat, Conou e i produttori organizzati in forma autonoma

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’Ambiente che ripartisce l'onere per il 2016 per le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti.

L'onere totale ammonta a 2 milioni di euro. Il decreto attua quanto stabilito dal decreto legislativo sulle norme in materia ambientale, che attribuisce al ministero guidato al momento da Gian Luca Galletti funzioni per la corretta attuazione delle norme sulla prevenzione dei rifiuti, efficacia, efficienza ed economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.



In particolare, si attua la norma che prevede che "all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo", provvedano, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi (Conai), Conoe, Polieco, Cobat, Conou e i produttori organizzati in forma autonoma.



Come indicato nell'allegato al DM 12/12/2017, la ripartizione si compone di una quota fissa pari all'1% del contributo complessivo e di una quota commisurata al valore della produzione indicato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 oppure, se non ancora depositato presso il registro delle imprese, nel precedente bilancio d'esercizio.