Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, dopo un vertice con la sindaca Virginia Raggi

Tra Comune di Roma e Regione Lazio c'è "una convergenza vera e profonda sull'idea di costruire un modello del ciclo di gestione dei rifiuti nuovo, moderno che guarda al futuro fondato sulla riduzione, il riuso e riciclo".

Lo ha detto al termine del vertice in Campidoglio con la sindaca Virginia Raggi il neo presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, appena rieletto.

"Sono temi sui quali in realtà non ci sono né contrapposizioni né idee diverse, ma che per essere raggiunti hanno bisogno di una collaborazione anche politica che aiuti a superare tanti problemi", ha aggiunto Zingaretti.