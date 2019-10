La settima edizione del progetto per far conoscere la differenziata coinvolgerà 52 Istituti Scolastici per oltre 12mila studenti

Partita il 7 ottobre la nuova edizione di “Green Game - A scuola di riciclo”, il progetto didattico dei Consorzi nazionali per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in alluminio (Cial), carta e cartone (Comieco), plastica (Corepla), vetro (Coreve) e acciaio (Ricrea) che si avvale del Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Regione Abruzzo.



Dopo le precedenti "stagioni" nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, nel Lazio, in Calabria e in Campania, Green Game, alla sua settima edizione, approda nelle scuole abruzzesi per mettere alla prova i ragazzi delle classi 1^ e 2^ degli Istituti Superiori Secondari di II Grado sui temi della raccolta differenziata, del riciclo e più in generale della sostenibilità ambientale.



Obiettivo primario del progetto è di inquadrare le problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti in termini generali, focalizzando l’attenzione sulle possibilità di ridurre la produzione di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei materiali e sull’importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata. L’iniziativa coinvolge le giovani generazioni attraverso un metodo didattico innovativo che coniuga apprendimento e divertimento. Ogni incontro è suddiviso in due fasi: nella prima il formatore/presentatore Alvin Crescini trasferirà nozioni pratiche connesse alla corretta raccolta differenziata, nella seconda gli studenti verificheranno quanto appreso partecipando al quiz con domande multi-risposta a tempo. Un format da grandi numeri, che coinvolgerà 52 Istituti Scolastici con la partecipazione di oltre 12mila studenti in un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto insegnare le buone pratiche ai giovanissimi.



I primi protagonisti del tour saranno gli studenti del Liceo B. Croce e del Liceo Linguistico di Avezzano. Martedì 8 lo staff proseguirà alla volta dell’ITT Majorana, per poi spostarsi a L’Aquila mercoledì 9 e giovedì 10 nel Liceo Scientifico Bafile e nel Liceo Artistico Muzi. Le classi che otterranno i punteggi più alti all’interno di ogni istituto accederanno alla Finalissima Regionale del 20 Dicembre presso il Teatro Massimo di Pescara.



Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito dedicato www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram.