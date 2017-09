I finalisti vedranno la loro foto esposta il 3 e 4 ottobre al Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale

Si chiude a fine settembre Greenreaction, il concorso fotografico per gli utenti di Twitter organizzato dal Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale (Università Bocconi Milano, 3 – 4 ottobre) promosso in collaborazione con il Consorzio CiAl.

L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico su comportamenti, azioni quotidiane o iniziative sostenibili. Tutti i finalisti vedranno la loro foto esposta il 3 e 4 ottobre al Salone, e l’autore della più votata vincerà una Ricicletta®, la bicicletta di CiAl in alluminio riciclato.

Per partecipare al concorso Green reACTion è possibile inviare fino a 5 foto che raccontino comportamenti, azioni quotidiane o iniziative “green”. Le foto devono essere postate su Twitter con una didascalia significativa accompagnata dalle mention @CSRIS_it e @ConsorzioCIAL e l’hashtag #greenreaction.

Il concorso è aperto fino al 30 settembre 2017. La giuria, composta da esperti individuati dal Gruppo promotore de

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, selezionerà 20 proposte in base a originalità e creatività. Le immagini selezionate, esposte durante il Salone 3 e 4 ottobre 2017 in Università Bocconi, potranno essere votate dai visitatori: l La proposta più votata risulterà vincitrice. Il vincitore riceverà una Ricicletta®, bicicletta realizzata in alluminio riciclato, donata da CiAl.