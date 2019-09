Si tratta dell’edizione italiana di Clean up the World. La manifestazione, organizzata in Italia da Legambiente, è dedicata alla pulizia del bosco e del verde delle aree urbane

Torna in tutta Italia nel weekend del 20, 21 e 22 settembre “Puliamo il Mondo 2019”, la giornata di Legambiente dedicata alla pulizia del bosco e del verde delle aree urbane. Si tratta dell’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.



Nei tre giorni della manifestazione vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. La campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e UNEP (United Nations Enviroment Programme), legate dal comune obiettivo di estendere su scala globale quanto proposto dall'iniziativa Clean Up Sydney Harbour Day, realizzata in Australia nel 1989.

Nel 1990, sull'onda di quello che fu un grande successo, venne mobilitata l'intera nazione nella prima giornata di Clean Up Australia, che registrò una partecipazione di oltre 300.000 volontari. Nel 1993, Clean Up Australia coinvolse altri paesi nella sua campagna di impegno per la tutela dell'ambiente, dando vita alla prima edizione di Clean Up the World.



Chi vuole partecipare all'iniziativa, può cercare il circolo Legambiente più vicino cliccando qui. Per qualsiasi informazione il Coordinamento Nazionale di Puliamo il Mondo è disponibile al numero 02 97699320-325 oppure via email a puliamoilmondo@legambiente.it.