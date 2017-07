Parte la sedicesima edizione del festival del cinema per ragazzi più famoso al mondo. Torna il concorso per il miglior film con tematiche ambientali

Al via l’edizione 2017 del Giffoni Film Festival, il festival di cinema per ragazzi più noto al mondo che si terrà a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal prossimo 14 luglio fino al 22. Anche quest’anno CiAl è main sponsor e official partner dell’evento, anzi: fra i main sponsor è di sicuro il più longevo essendo, quest’anno, arrivato alla 16esima partecipazione consecutiva.

La partecipazione di CiAl al Festival - leggiamo in una nota del consorzio - si racconta in diverse iniziative e occasioni, tutte dedicate alla tutela dell’ambiente e in particolar modo al riciclo dell’alluminio, prima fra tutte la personalizzazione di tutte le borse del festival, realizzate con la collaborazione di CiAl ed impresse con il simbolo del Riciclo dell’Alluminio, quasi a ricordare a tutti i giurati e al pubblico l’importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali.

Il premio Cial per l’ambiente - Istituito con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, il “Premio CiAl per l’Ambiente” è uno dei premi ufficiali del Giffoni, assegnato ogni anno al film in concorso che meglio affronta le tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile. Al film vincitore andrà il “Grifone in Alluminio riciclato”.

Obiettivo alluminio – Movie Experience – CIAL, in collaborazione con il Giffoni Film Festival, ha avviato a gennaio scorso la decima edizione del progetto didattico “Obiettivo Alluminio – Rinascere all’Infinito”, borsa di studio promossa con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e proposta in tutte le 5.000 scuole superiori italiane.

Agli studenti è stato chiesto di realizzare un filmato su due tematiche: l’Alluminio intorno a noi e Alluminio e Tutela dell’Ambiente, ammettendo alla gara ogni forma espressiva, dal video virale allo spot più tradizionale, dal reportage al video con taglio cinematografico e musicale.

I dieci vincitori della borsa di studio (2 scelti dal pubblico di Facebook, 8 scelti dalla giuria tecnica) entreranno di diritto a far parte della giuria ufficiale del Festival, nelle sezioni Generator + 16 – +18 , con un compito in più rispetto agli altri giurati.