Le aziende che hanno innovato il proprio packaging potranno candidarsi fino al 30 giugno. Cresce il montepremi destinato ai progetti vincitori

Partita la quarta edizione del “Bando CONAI per la prevenzione - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi”, iniziativa promossa dal Consorzio Nazionale Imballaggi con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, che nasce per valorizzare e premiare le soluzioni di packaging più innovative e che impattano meno sull'ambiente, immesse sul mercato nel biennio 2015-2016.

Al bando potranno partecipare tutte le aziende consorziate che hanno rivisto il proprio packaging in un'ottica di innovazione e sostenibilità ambientale, agendo su almeno una delle seguenti leve: riutilizzo, risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materie provenienti da riciclo, semplificazione del sistema imballo e ottimizzazione dei processi produttivi.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 giugno compilando l'apposito form on line disponibile sul sito. Saranno quindi analizzate attraverso lo strumento Eco Tool di Conai, che permette di effettuare un'analisi LCA semplificata, calcolando gli effetti delle azioni di prevenzione attuate dalle aziende in termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione delle emissioni di CO2. Il montepremi messo in palio da CONAI per i progetti vincitori ammonta a 400.000 euro (100.000 in più rispetto allo scorso anno), di cui 60.000 euro destinati ai casi più virtuosi per ogni filiera di materiale da imballaggio - acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro - e 10.000 euro destinati al caso ritenuto più significativo dal punto di vista tecnico/progettuale.

“La prevenzione è la chiave per ottenere imballaggi sempre più performanti e dal ridotto impatto ambientale. Per questo crediamo molto nel Bando, che riproponiamo anche quest'anno, mettendo a disposizione ulteriori risorse per premiare gli sforzi di ricerca e sviluppo delle aziende consorziate, siano esse produttrici o utilizzatrici di imballaggi” ha dichiarato Walter Facciotto, Direttore Generale di CONAI. "Negli ultimi 3 anni, abbiamo visto una netta crescita delle candidature e dei progetti vincitori, a dimostrazione del fatto che la sostenibilità ambientale sta sempre più diventando una leva di sviluppo competitivo. Una direzione che, come CONAI, promuoviamo anche attraverso l'introduzione di un contributo ambientale diversificato, che favorirà gli imballaggi in plastica maggiormente riciclabili. Un ulteriore strumento che abbiamo messo a disposizione delle aziende per la produzione di imballaggi in plastica più sostenibili sono le nuove Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale plastico".