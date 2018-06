Tra le novità del nuovo Statuto l’estensione della compagine consortile ai Recuperatori e Riciclatori di rifiuti di imballaggio in alluminio

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 80 del 6 aprile 2018, lo Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio – CIAL, approvato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Pertanto con la pubblicazione del Decreto, lo Statuto consortile approvato dall’Assemblea straordinaria del 27 ottobre 2017 è entrato in vigore e si deve intendere pienamente e totalmente applicabile.

Tra le novità del nuovo Statuto, conforme allo schema tipo redatto dai Ministeri competenti in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006, è stata introdotta l’estensione della compagine consortile ai Recuperatori e Riciclatori di rifiuti di imballaggio in alluminio; e confermata la partecipazione degli Utilizzatori: ovvero commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti ed importatori di imballaggio in alluminio pieni, con conseguente modificazione della governance del Consorzio.

Contestualmente al nuovo Statuto, è entrato in vigore anche il nuovo Regolamento consortile, anch’esso approvato dall’Assemblea straordinaria del 27 ottobre 2017. Le imprese non ancora consorziate, in particolare Recuperatori e Riciclatori, che intendano aderire in tempo utile per la partecipazione alla prossima assemblea dei consorziati, anche per eleggere quindi i propri rappresentanti in seno agli organi consortili, dovranno presentare la richiesta di adesione entro e non oltre il prossimo 31 agosto 2018. La richiesta di adesione dovrà essere conforme al modello approvato dal Consiglio di amministrazione, disponibile sul sito www.cial.it/come-aderire