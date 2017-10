La multiutility lombarda ha rilevato da Novapower impianti fotovoltaici per una potenza complessiva 17,8 MW

A2A cresce ancora nelle energie rinnovabili e rileva da Novapower 16 impianti fotovoltaici nelle Marche, per una potenza installata di 17,8 MW e una produzione annua di 23,4 GWh. Grazie a questa operazione, che segue l'acquisto di 18 impianti fotovoltaici avvenuto a fine settembre, il gruppo porta a 38,4 MW la capacità solare installata, riferisce una nota.

“Questa acquisizione, a meno di un mese dalla precedente, conferma la nostra volontà di crescita nel settore dell'energia rinnovabile, - sottolinea Valerio Camerano, ad di A2A - : stiamo procedendo in linea con le strategie stabilite dal piano industriale del gruppo, che prevede importanti investimenti nella green economy. Questi 16 impianti, che si aggiungono ai 18 acquistati a settembre, consentiranno al gruppo di creare una piattaforma di consolidamento per espansione nelle energie rinnovabili. Proseguiremo in questo percorso, anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti di generazione distribuita progettati per le esigenze dei clienti”. L'operazione è stata conclusa da A2A Rinnovabili, la società recentemente costituita per presidiare queste opportunità.