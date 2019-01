Secondo indiscrezioni, dovrebbero essere ceduti 65 MW complessivi del fondo Efesto

Grandi manovre in corso nel settore italiano delle energie rinnovabili. Sta infatti arrivando sul mercato - secondo quanto apparso sul Blog Insider de il Sole24ore - uno dei più grandi portafogli sulle rinnovabili attualmente disponibile in Italia, gestito da Eos Investment Management, società di gestione di fondi di investimento inglese, tra i principali attori nel panorama italiano delle energie rinnovabili, attiva anche nel private equity.

Il portafoglio, che vale 250 milioni di euro, dovrebbe contare 65 megawatt complessivi, con una capacità produttiva pari a 110.500 MWh/anno. Secondo indiscrezioni Eos Im, presieduta da Ciro Mongillo, è intenzionata a cedere il proprio portafoglio nel fondo Efesto.

La vendita segue quella appena conclusa dal gruppo finanziario Glennmont, che ha ceduto a Tages - la quale ha avuto la meglio su A2A, Erg, e numerosi altri player del settore - tre impianti rinnovabili in Veneto. Eos Im ha anche lanciato il fondo Eos Energy 2 per 350 milioni di raccolta, che investirà prevalentemente in impianti in greenfield, in Italia ma anche in Spagna, Portogallo e Grecia. Il processo dovrebbe prendere il via la prossima settimana, e la concorrenza si annuncia agguerrita.

Eos Im si avvarrà di un team di advisor: lo Studio legale Grimaldi, Orrick, Ernst Young ed Eos Consulting.